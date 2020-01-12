مانشستر سيتي يقسو على أستون فيلا ويرتقي للمركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

اكتسح مانشستر سيتي مضيفه أستون فيلا بنتيجة 6/1، في إطار مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وعلى ملعب فيلا بارك، أنهى مانشستر سيتي النصف الأول من المباراة بالتفوق 4/0، سجلها النجم الجزائري رياض محرز (هدفين)، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

وجاء الهدف الأول لمحرز في الدقيقة 18، بعدما توغل على الجهة اليمنى وسدد بقوة في مرمى أورغان نايلاند حارس أستون فيلا.

وعاد محرز ووقع ثاني أهدافه في المباراة في الدقيقة 24، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من البرازيلي غابريل جيسوس.

وأكمل سيرجيو أغويرو ثلاثية مانشستر سيتي في الدقيقة 28، بتسديدة قوية من خارج المنطقة.

وسجل المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 45+1، بتسديدة من داخل المنطقة، بعد كرة دقيقة من البلجيكي كيفن دي بروين.

وسجل سيرجيو أغويرو الهدف الثاني له والخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 57، بعدما تلقى كرة من دافيد سيلفا، ليراوغ دفاع أستون فيلا ثم يسدد في المرمى.

وأكمل أغويرو ثالث أهدافه (هاتريك)، في الدقيقة 81، بمساعدة محرز.

ووقع أنور الغازي الهدف الوحيد لأستون فيلا من ضربة جزاء في الدقيقة 90+1.

وحقق مانشستر سيتي الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والخامس في جميع المسابقات، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة، ويصعد إلى المركز الثاني على لائحة ترتيب البريميرليغ، في حين تراجع ليستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد 45 نقطة.

وجمدت الخسارة رصيد أستون فيلا عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر.

يشار إلى أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وفي جعبته 61 نقطة من 20 فوز وتعادل، علما أن الريدز لم يخسر أي مباراة، وله مباراة مؤجلة.

وشهدت الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز فوز تشيلسي 3/0 على بيرنلي، وإيفرتون 1/0 على برايتون، ومانشستر يونايتد 4/0 على نوريتش سيتي، وساوثهامبتون 2/1 على ليستر سيتي، وليفربول 1/0 على توتنهام، في حين تعادل آرسنال 1/1 مع كريستال بالاس.

استون فيلا 0 × 2 مانشستر سيتي | هدف رياض محرز ⚽???? “

حسابي الاساسي @Footballalzoz45 @LFC_Oman

تيليجرام كل الأهداف هناك https://t.co/eDFytpjlAv pic.twitter.com/9J3b6RO7CV — اهداف كرة قدم HD 9 (@4K968) January 12, 2020

استون فيلا 0 × 3 مانشستر سيتي | هدف اغويرو ⚽???? “

حسابي الاساسي @Footballalzoz45 @LFC_Oman

تيليجرام كل الأهداف هناك https://t.co/eDFytpjlAv pic.twitter.com/L3IsVQGRyM — اهداف كرة قدم HD 9 (@4K968) January 12, 2020

استون فيلا 0 × 4 مانشستر سيتي | هدف جيسوس ⚽????

حسابي الاساسي @Footballalzoz45 @LFC_Oman

تيليجرام كل الأهداف هناك ????⬇️https://t.co/eDFytpjlAv pic.twitter.com/BXitK743CO — اهداف كرة قدم HD 9 (@4K968) January 12, 2020

استون فيلا 0 × 5 مانشستر سيتي | هدف اغويرو ⚽???? “

حسابي الاساسي @Footballalzoz45@LFC_Oman

تيليجرام ????⬇️https://t.co/eDFytpjlAv pic.twitter.com/eAooD60Hsl — اهداف كرة قدم HD 9 (@4K968) January 12, 2020