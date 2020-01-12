شاهد هدفي رياض محرز في مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي (فيديو)

سجل النجم الجزائري رياض محرز هدفين لمانشستر سيتي في ظرف 6 دقائق، في مباراته مع أستون فيلا، في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول لمحرز في الدقيقة 18، بعدما توغل على الجهة اليمنى وسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد محرز وسجل الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي في الدقيقة 24، مستغلا كرة عرضية من غابرييل جيسوس.

ورفع رياض محرز رصيده إلى 7 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي علما أن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الهدافين وفي رصيده 17 هدفا.

وسجل رياض محرز 9 أهداف وصنع 12 في 28 مباراة الموسم الحالي مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات.

ويملك مانشستر سيتي 44 نقطة من 21 مباراة، وفوزه اليوم يرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني على جدول الترتيب.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 61 نقطة من 21 مباراة، وحصدها من 20 فوزا وتعادل، ولم يخسر أي مباراة.