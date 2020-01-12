مورينيو يستهدف ضم ”غابيغول“ بعد إصابة هاري كين ومسلسل الفرص الضائعة أمام ليفربول

كان توتنهام هوتسبير يستحق الخروج ولو بنقطة التعادل على الأقل أمام ليفربول في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، في لندن، في إطار المرحلة الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، والتي حسمها الريدز بهدف البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وهيمنت كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على الشوط الثاني من اللقاء، وكان لاعبو توتنهام قريبين للغاية من التسجيل، إلا أن الفرص التي أتيحت للكوري الجنوبي سون هيونغ مين والأرجنتيني إريك لاميلا، ضلتّ طريقها إلى مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر، بشكل غريب.

ولم يكن توتنهام محظوظا على الإطلاق قبل موقعة ليفربول، بعد أن تعرض قائده ومهاجمه الأول هاري كين لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب حتى أبريل المقبل، في ضربة قوية للمدرب مورينيو.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية، إن مورينيو يريد تعزيز هجومه بلاعب مميز في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لتعويض غياب هاري كين، وحل أزمة الهجوم في السبيرز، خاصة أن الفريق مقبل على مرحلة حاسمة في الدوري، وكذلك دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه لايبزيغ الألماني في دور الـ16.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن البرازيلي غابرييل باربوسا، الشهير بـ“غابيغول“، نجم هجوم نادي فلامنغو البرازيلي، هو الهدف الأول لتوتنهام في الميركاتو الشتوي الحالي، لتعويض غياب هاري كين.

ولن يكون سباق غابيغول سهلا بالنسبة لمورينيو، إذ يريد ناديا تشيلسي ووستهام يونايتد التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وتألق غابيغول برفقة فلامنغو في الفترة الأخيرة، وقاده للفوز ببطولة كأس ”ليبرتادوريس“ بعد التغلب على ريفربليت الأرجنتيني 2-1 في الوقت القاتل من المباراة، كما تأهل الفريق إلى نهائي كأس العالم للأندية قبل الخسارة بهدف نظيف أمام ليفربول في الوقت الإضافي.

وعاد غابيغول إلى ناديه الأصلي إنتر ميلان الإيطالي، بعد نهاية إعارته لفلامنغو، إلا أنه لا يريد الاستمرار في صفوف النيراتزوري، ويرغب في خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.

وتبلغ القيمة التسويقية للبرازيلي غابيغول، البالغ من العمر 23 عاما، ما يقرب من 23 مليون يورو، حسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.