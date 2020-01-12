فان دي بيك يرد بشكل حاسم على تقارير رحيله عن أياكس إلى مانشستر يونايتد

رد الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب فريق أياكس أمستردام، بشكل حاسم على التقارير التي ربطته بالرحيل إلى مانشستر يونايتد، والذي كان يرغب في الحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الشتوي الحالي.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن مانشستر يونايتد يسعى إلى ضم دي بيك هذا الشهر تحسبا لإمكانية رحيل الفرنسي بول بوغبا، كما دخلت إدارة ريال مدريد على الخط لخطف اللاعب.

وأمام إصرار بوغبا في الرحيل وحالة الغضب بين اللاعب وجمهور فريقه قررت إدارة النادي البحث عن بديل لرحيل الفرنسي المحتمل، ووقع اختيارها الأول على وسط الميدان الهولندي الشاب.

وقال دي بيك في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“، مساء السبت: ”الأمر لا يتعلق بكوني أستطيع أو أريد فعل أي شيء في الوقت الحالي تجاه تلك التكهنات“.

وأضاف: ”لقد قلت سابقا إنني سألعب مع أياكس هذا الموسم، وربما الموسم المقبل كذلك“.

وتابع: ”هذه التقارير عن ريال مدريد أو مانشستر يونايتد هي علامة جيدة، لكنها ليست مهمة الآن“.

وأردف: ”قلت إنني سأظل في أياكس وسأفعل ذلك بنسبة 100%“.

وعندما سُئل عن ما إذا كان يفكر في إيجابيات وسلبيات إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد، أجاب: ”يمكنك أن تنظر إلى الأمر على هذا النحو، لا شيء يدور في ذهني الآن، ولكن ما تقوله صحيح“.

الدولي الهولندي يعتبر من أهم العناصر الأساسية، التي ساهمت في فوز فريقه بالدوري، وكذلك التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

لاعب الوسط البارز قد تبلغ قيمته 50 مليون يورو، ومن غير المتوقع أن يسبب هذا الرقم أي أزمة لمانشستر يونايتد.

يذكر أن صاحب الـ22 عاما الذي ارتبط بريال مدريد الصيف الماضي، نجح في تسجيل 8 أهداف في 26 مباراة خاضها مع أياكس هذا الموسم.