مباراة توتنهام وليفربول.. بالدرجات تقييم محمد صلاح وساديو ماني ونجم موقعة ”لندن“

واصل نادي ليفربول مسيرته الناجحة نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، والغائب عن ”أنفيلد“ منذ 30 عاما، وذلك بعد فوزه العسير على توتنهام هوتسبير في المباراة التي أقيمت بينهما في العاصمة البريطانية لندن مساء السبت، في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

ويعود الفضل في انتصار ليفربول إلى مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40 بصناعة من المصري الدولي محمد صلاح.

ورفع ليفربول رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول منفردا، ليوسع فارق النقاط مع الوصيف ليستر سيتي إلى 16 نقطة، بعد خسارة الثعالب اليوم أمام ساوثهامبتون 1-2، في حين يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، قبل مباراته، غدا الأحد، خارج أرضه أمام أستون فيلا.

ولا يزال ليفربول يملك مباراة مؤجلة في حسابه، ما يجعله مرشحا فوق العادة، للتتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

اقتسم الفريقان شوطي المباراة، حيث سيطر ليفربول على الشوط الأول تماما، وكاد أن يسجل مبكرا من فرصة بـ“روحين“ لفيرمينو وتشامبرلين في الدقيقة الثانية من اللقاء.

وأهدر السنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك فرصتين مؤكدتين للريدز، في حين اعتمد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام على الهجمات المرتدة عن طريق البرازيلي لوكاس مورا، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين، إلا أن الخطورة على مرمى البرازيلي أليسون بيكر لم تكن حاضرة.

وفي الشوط الثاني تغيّرت الأمور كثيرا، حيث تخلى توتنهام عن الانكماش الدفاعي كثيرا، وغامر مورينيو بعد الدفع بالأرجنتيني إريك لاميلا ومواطنه جيوفاني لو سيلسو، وأهدر سون هدفا لا يضيع وهو على بعد ياردات قليلة من المرمى، وتبعه لاميلا بفرصة أخرى لا تقل خطورة، أجبرت مورينيو على السقوط أرضا على ركبتيه حزنا على ضياع التعادل.

من جانبها، رصدت صحيفة ”ميرور“ البريطانية تقييم لاعبي ليفربول وتوتنهام في موقعة لندن.

ليفربول

وجاء البرازيلي فيرمينو في المرتبة الأولى واختارته الصحيفة ”رجل المباراة“، بعد أن حصل على 8 درجات.

وحصل على 7 درجات كل من فيرجيل فان دايك، ألكسندر أرنولد، جو غوميز، روبرتسون، فينالدوم، ماني، محمد صلاح.

ونال 6 درجات كل من الحارس أليسون، وجوردان هندرسون، وتشامبرلين.

توتنهام

حصل المدافع الإنجليزي الشاب تانغانغا، والحارس الأرجنتيني كازانيغا، وسيرج أورييه، ولوكاس مورا، وديلي آلي على 7 درجات.

ونال كل من وينكس، وسانشيز، وألديرفيرليد 6 درجات.

وحصل سون هيونغ مين وداني روز على 5 درجات، في حين جاء الدنماركي كريستيان إريكسين في المرتبة الأخيرة لتقييم لاعبي الفريقين بـ4 درجات فقط.