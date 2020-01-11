ليفربول ضد توتنهام.. ”الريدز“ يحقق رقما قياسيا في حصيلة النقاط بعد 21 مباراة

بفوزه 1-صفر خارج ملعبه على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، حقق ليفربول رقما قياسيا جديدا في حصيلة النقاط بعد أول 21 مباراة في أي من بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا.

ووسع ليفربول الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 16 نقطة، وحقق رقما قياسيا جديدا بعدما قاده هدف روبرتو فيرمينو في الشوط الأول للفوز 1-صفر خارج ملعبه على توتنهام هوتسبير اليوم السبت.

ولم يكن فريق المدرب يورغن كلوب في أفضل حالاته واحتاج إلى الصمود أمام ضغط توتنهام في الشوط الثاني، لكنه نجح في تحقيق انتصاره 20 في 21 مباراة في الدوري هذا الموسم.

ورصيد ليفربول البالغ 61 نقطة هو الأعلى بعد 21 مباراة في تاريخ الدوري الممتاز، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي يبلغ 59 نقطة، وحققه مانشستر سيتي قبل موسمين، ولم ينجح أي فريق في تجاوز هذه الحصيلة مطلقا في بطولات الدوري في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا بعد المرحلة نفسها.

وهيمن ليفربول على المباراة في الشوط الأول واحتاج توتنهام إلى تصد رائع من مدافعه البالغ من العمر 20 عاما جافيه تانجانجا، في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية، ليحرم فيرمينو من التسجيل قبل أن يتابع أليكس أوكسليد-تشامبرلين الكرة بتسديدة في القائم.

وهز فيرمينو الشباك في الدقيقة 37 بعدما سدد من مدى قريب في الشباك وأنهى ليفربول الشوط الأول في سيطرة تامة.

وكان توتنهام الذي لعب دون هدافه المصاب هاري كين، أفضل كثيرا في الشوط الثاني مع تراجع إيقاع ليفربول.

وأهدر سون هيونغ-مين فرصة خطيرة لإدراك التعادل بعد أن فقد ليفربول الكرة في منتصف ملعبه ثم أضاع البديل جيوفاني لوسيلسو بطريقة ما فرصة أخرى، والمرمى مفتوح أمامه مع تقدم توتنهام للهجوم.

لكن توتنهام لم ينجح في معادلة النتيجة، وتراجع فريق المدرب جوزيه مورينيو إلى المركز الثامن برصيد 30 نقطة من 22 مباراة، بعد انتصار واحد في آخر خمس مباريات بالدوري.

وفيما يلي مقارنة بين حصيلة ليفربول والأرقام القياسية في بطولات الدوري الأخرى:

* إنجلترا

ليفربول (2019-2020)

21 مباراة.. 20 انتصارا.. تعادل واحد.. 61 نقطة

الرقم القياسي السابق:

مانشستر سيتي (2017-2018)

21 مباراة.. 19 انتصارا.. تعادلان.. 59 نقطة

* إسبانيا

برشلونة (2010-2011)

21 مباراة.. 19 انتصارا.. تعادل واحد.. خسارة واحدة.. 58 نقطة

* إيطاليا

يوفنتوس (2018-2019)

21 مباراة.. 19 انتصارا.. تعادلان.. 59 نقطة

* ألمانيا

بايرن ميونيخ (2013-2014)

21 مباراة.. 19 انتصارا.. تعادلان.. 59 نقطة

* فرنسا

باريس سان جيرمان (2018-2019)

21 مباراة.. 19 انتصارا.. تعادلان.. 59 نقطة