جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز نادي ليفربول على توتنهام (صورة)

واصل فريق ليفربول اليوم السبت، التغريد على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وتغلب ليفربول على مضيفه توتنهام بهدف دون رد في الجولة الثانية والعشرين للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 61 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 30 نقطة في المركز الثامن.

تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، حيث توالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين واحدة تلو الأخرى.

ومع حلول الدقيقة 37 جاء هدف التقدم لليفربول عبر البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، وتم اللجوء إلى تقنية الفيديو (فار) التي أكدت صحة الهدف للضيوف.

وكثف لاعبو توتنهام من هجماتهم خلال شوط المباراة الثاني في محاولة لإدراك التعادل، مستغلين عاملي الأرض والجمهور لصالحهم.

وأضاع البرازيلي لوكاس مورا أكثر من فرصة للتسجيل لأصحاب الديار، ليخرج ليفربول فائزا باللقاء.