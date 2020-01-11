مانشستر يونايتد يكتسح نوريتش سيتي برباعية في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق مانشستر يونايتد، يوم السبت، ضيفه نوريتش سيتي برباعية نظيفة في الجولة الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 34 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند 14 نقطة في المركز العشرين والأخير، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 58 نقطة.

تمكن مانشستر يونايتد صاحب الأرض والجمهور من إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله ماركوس راشفورد في الدقيقة 27.

ومع حلول الدقيقة 52 أضاف راشفورد الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة جزاء.

وبعدها بدقيقتين جاء الهدف الثالث لمانشستر يونايتد عبر الفرنسي أنتوني مارسيال.

واختتم مانشستر يونايتد مهرجان الأهداف في الدقيقة 75 عن طريق ماسون غرينوود.