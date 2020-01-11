غوارديولا يكشف موعد عودة إيمريك لابورت لمباريات مانشستر سيتي

أبدى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إعجابه بالتقدم الذي يحققه إيمريك لابورت للتعافي من الإصابة لكنه قال إنه سينتظر قرار الفريق الطبي قبل عودة المدافع الفرنسي للمشاركة مع الفريق.

ويعاني لابورت من إصابة في ركبته اليمنى تعرض لها خلال مواجهة برايتون في سبتمبر/ أيلول الماضي، وخضع لجراحة لكنه عاد للتدريب منفردًا حاليًا.

وقال غوارديولا خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة سيتي مانشستر خارج أرضه مع أستون فيلا، الأحد:“إنه يتدرب يوميًا وأنهى التدريب بشعر رائع ودون ألم“.

وأضاف:“لا أعرف صراحة متى سيكون جاهزًا للمشاركة لبضع دقائق لكنه بالتأكيد قريب من ذلك. إنه يتحرك جيدًا للغاية وأعتقد أن الجراحة كانت جيدة“.

وخلال فترة غياب لابورت عانى حامل اللقب دفاعيًا وتأخر بفارق 14 نقطة خلف ليفربول المتصدر رغم أنه خاض مباراة أقل من فريق المدرب الألماني يورغن كلوب.

وأضاف المدرب الإسباني:“إيمريك يلعب في الجانب الأيسر وسريع، وبالطبع عودته مهمة لنا، لكن يجب احترام مدى تقدمه في التعافي من الإصابة“.