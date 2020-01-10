مانشستر يونايتد يكثف مفاوضاته مع سبورتنغ لشبونة لحسم صفقة برونو فيرنانديز

تسابق إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الزمن، لتدعيم خط وسط الفريق بصفقة جديدة خلال موسم الانتقالات الشتوي الجاري.

ويعاني اليونايتد من أزمة كبيرة بسبب غياب الثنائي بول بوغبا، وسكوت ماكتوميناي عن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة بداعي الإصابة.

جوهرة لشبونة

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن مانشستر يونايتد فتح خطا للمفاوضات مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي، لضم برونو فيرنانديز نجم خط وسط الفريق في يناير الجاري.

ويعاني مانشستر يونايتد من نقص عددي واضح في وسط الملعب بعد إصابة بول بوغبا وماكتوميناي، حيث يأمل أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد في تدعيم هذا المركز في الميركاتو الشتوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد وتوتنهام حاولا ضم برونو فيرنانديز في الصيف الماضي، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

60 مليون إسترليني

وأكدت مصادر برتغالية أن مانشستر يونايتد طلب التعاقد مع برونو فيرنانديز، الذي تتمسك إدارة سبورتنغ لشبونة بالحصول على 60 مليون جنيه إسترليني مقابل انتقاله للأولدترافورد.

وكان فيرنانديز قد وقع عقدا جديدا مع سبورتنغ لشبونة في شهر نوفمبر الماضي، إلا أن ذلك لم يردع مانشستر يونايتد من الاستمرار في محاولة ضم اللاعب لحل أزمة وسط الملعب بالفريق.

ويقدم برونو فيرنانديز موسما مميزا مع سبورتنغ لشبونة بعد أن سجل 13 هدفا خلال 24 مباراة شارك فيها حتى الآن.