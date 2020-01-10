كلوب يكشف نصيحته للاعبي ”الريدز“ قبل مباراة ليفربول ضد توتنهام

أكد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أنه يرغب في أن يتحلى لاعبوه بصورة الفريق الذي يصعب توقعه، وذلك لدى تعامله مع المواجهة المرتقبة أمام مضيفه توتنهام، غداً السبت.

قال كلوب في تصريحاته للصحفيين اليوم الجمعة: ”هي مباراة يخوضونها على ملعبهم، وفي هذه الحالة عادة ما يحاولون ويصنعون الفرص ويحققوا نتائج إيجابية“.

وأضاف: ”لا يمكننا التأكد مما سيقدمونه، ولكن يمكننا التفكير بشأن ما قدمه مورينيو أمامنا مع مانشستر يونايتد“.

وتابع: ”نرغب في أن نكون فريقاً لا يمكن توقعه، لذلك علينا أن نكون كذلك في هذه المباراة، علينا تقديم أشياء لا يمكنهم الاستعداد لها“.

وشدد كلوب على أن: ”توتنهام فريق منظم للغاية، ويكثف تركيزه في الجانب الدفاعي، الفريق يتمتع بإمكانيات فنية، فهو يضم العديد من اللاعبين في خط الوسط الذين يمكنهم صناعة الفرص“.

واستبعد المدير الفني للريدز التفكير في تحقيق أرقام قياسية متعلقة بحصد أكبر عدد من النقاط والانتصارات في ”البريميير ليغ“ قبل زيارة توتنهام، قائلًا: لم أفكر ولو للحظة في ذلك، ولن أبدأ في التفكير به، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أننا لو فكرنا في أي نوع من الأرقام القياسية، لم نكن لنفوز بالمباريات التي فزنا بها الآن“.

وأوضح: ”أعتقد أنه لا أحد يحقق رقماً قياسيا لأنه أراد تحقيقه، بكل بساطة يحدث هذا إذا كنت تركز في كل خطوة تقوم بها وهذا ما علينا فعله“.

ويحتل ليفربول الصدارة بفارق 13 نقطة أمام أقرب منافسيه ليستر سيتي، حيث يواصل التقدم نحو إحراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 1990، بينما يحتل توتنهام المركز 6 برصيد 30 نقطة.

وفي موسم 2013-2014، قاد مورينيو تشيلسي للفوز على ليفربول 2-0 في الدوري، وهي الهزيمة التي كلفت ليفربول اللقب حينها، كما شكل مورينيو عقبة صعبة أمام ليفربول خلال فترة تدريبه لمانشستر يونايتد.