سولشاير يكشف موقف هاري ماغواير من مباراة مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن المدافع هاري ماغواير قد يعود للعب أمام نوريتش سيتي في أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت.

وعانى ماغواير، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (105 ملايين دولار) قبل بداية الموسم، من إصابة أعلى الفخذ خلال التعادل دون أهداف مع وولفرهامبتون واندرارز في الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية هذا الأسبوع أن ماغواير (26 عاما) قد يغيب لعدة أسابيع لكن سولشاير قال إن مدافع منتخب إنجلترا تعافى بشكل جيد، وأبلغ سولشار مؤتمرا صحفيا: ”ستكون أمامه فرصة للعب غدا أمام نوريتش، عانى من مشكلة بسيطة ولا أعرف من أين خرجت هذه التقارير.. ربما اختلط الأمر مع هاري كين“.

وأضاف ”سيخوض تدريبات اليوم وسنرى حالته غدا، ليست مفاجأة، إنه محارب ويريد اللعب‭ ‬وإذا كانت المشكلة بسيطة سيفرض نفسه للعب“.

وقلل سولشاير من تكهنات انتقال القائد آشلي يانغ إلى إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي ملمحا لبقاء الظهير في أولد ترافورد.

وقال: ”إنه لاعبنا وقائد الفريق، يجب أن نتعامل مع التكهنات، وإذا كان الأمر ضروريا سأتحدث مع آشلي.

وأردف: ”لا نملك الكثير من اللاعبين الجاهزين ونحتاج للمجموعة التي نملكها، آشلي عنصر جيد جدا في الفريق وسنرى كيف يكون الوضع في فبراير“.

واستبعد سولشاير لاعب الوسط جيسي لينغارد من مباراة الغد بعد أن لعب وهو مريض أمام مانشستر سيتي في كأس الرابطة يوم الثلاثاء.

ويبتعد مانشستر يونايتد بـ5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما يقبع نوريتش في المركز الأخير.