ليستر سيتي يخطط لصفقة من نادي برشلونة

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، بأن ليستر سيتي، ثاني ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ينوي التعاقد مع أحد لاعبي برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وذكرت صحيفة ”ديلي ستار“، أن ليستر سيتي مهتم بضم المدافع السنغالي موسى واغي الظهير الأيمن للنادي الكتالوني، مستغلا عدم مشاركة اللاعب، في ظل عدم اعتماد إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة، عليه.

وقالت الصحيفة: ”ليستر سيتي ينوي التعاقد مع واغي من برشلونة، بنظام الإعارة مع بند أحقية الشراء النهائي“.

وأشارت ”ديلي ستار“، إلى أن ليستر سيتي يريد التعاقد مع موسى واغي، مع تقارير عن اقتراب رحيل لاعبه ريكاردو بيريرا، الذي يرتبط بتوتنهام ومانشستر يونايتد إلى جانب برشلونة كذلك.

وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن مغادرة واغي لن تشكل مشكلة كبيرة لبرشلونة، إذ إن الفريق يعتمد على سيرجي روبيرتو ونيلسون سيميدو، في حين يشارك واغي لدقائق معدودة.

وموسى واغي البالغ من العمر 21 عاما، انضم إلى برشلونة في يناير 2017، وشارك الموسم الحالي في 3 مباريات فقط، بواقع 180 دقيقة، ليكمل 6 مباريات فقط مع الفريق الأول بالنادي الكتالوني، ويمتد عقد واغي مع برشلونة حتى يونيو 2023.

ويملك ليستر سيتي 45 نقطة من 21 مباراة، ويحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتأخر بـ13 نقطة عن ليفربول المتصدر، الذي لعب مباراة أقل، في حين يتقدم بنقطة عن مانشستر سيتي الثالث.