نبأ سار لمانشستر يونايتد بشأن إصابة مدافعه هاري ماغواير

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“، عن تلقي النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي نبأ جيدا حول مدافعه الدولي الإنجليزي هاري ماغواير، والذي أشارت تقارير إعلامية إلى إمكانية غيابه مدة تصل إلى 3 أشهر؛ بعد إصابته خلال لقاء وولفرهامبتون.

وتدرب هاري ماغواير، أمس الخميس، على العشب وأبدى استعداده للمشاركة أمام نوريتش سيتي، السبت المقبل، على ملعب أولد ترافورد لحساب الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

ويرغب ماغواير، البالغ من العمر 26 عاما، وأغلى مدافع في العالم، حيث كلف مانشستر يونايتد مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني، في اللعب أمام نوريتش لمساعدة فريقه في الفوز وتجاوز الهزيمة المذلة بميدانه أمام جاره مانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين بنتيجة 0/3.

وتلقى ماغواير إصابة في عضلات الجزء العلوي من الفخذ، وكان يُعتقد أن التمزق في العضلات كبير، لكن الفحوصات الطبية أكدت أنه تمزق بسيط ويحتاج لبضعة أيام من الراحة.

ورغم رغبة ماغواير في المشاركة أمام نوريتش سيتي، لكن ”ديلي ميل“ أكدت أن النرويجي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد لا يفكر في المغامرة بإشراكه؛ لتجنب انتكاسة قد تجعله يغيب لفترة طويلة.

ومن المنتظر أن يتحدث سولشاير عن تطورات إصابة ماغواير خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نوريتش سيتي.

ويعاني مانشستر يونايتد من عدة غيابات في خط الدفاع، واضطر للاستعانة بفيل جونز أمام مانشستر سيتي، لكن المدافع الدولي الإنجليزي السابق قدم أداء سيئا في اللقاء.

وعاد الأرجنتيني ماركوس روخو من بلده وسيكون تحت تصرف مدربه قريبا، رغم تواصل الأخبار حول رحيله، كما عاد الإيفواري إيريك بايلي من إصابة ويواصل تدريباته ليكون جاهزا، فيما يغيب أيضا الإنجليزي أكسيل تاونزيبي والهولندي تيموتي فوسو منساه.

وفي غياب عدة مدافعين، سيجد سولشاير نفسه مضطرا لإشراك فيل جونز في قلب الدفاع بجانب المدافع السويدي فيكتور لينديلوف خلال لقاء نوريتش سيتي.

ويملك مانشستر يونايتد 31 نقطة في المركز الخامس على قائمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأمل في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.