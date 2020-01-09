أغويرو يناطح الكبار ويتقرب من تحطيم رقم تيري هنري في الدوري الإنجليزي

بات الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي على بُعد هدف واحد من معادلة رقم الفرنسي تييري هنري أسطورة آرسنال السابق الذي سجل 175 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز ويصبح أكثر لاعب أجنبي سجل أهدافا في تاريخ البريميرليغ.

ويواصل مهاجم أتلتيكو مدريد السابق تحطيم الأرقام القياسية منذ وصوله إلى مانشستر سيتي حيث أنهى العقد الماضي في صدارة هدافي النادي بالدوري برصيد 174 هدفا.

ورغم أنه يبلغ 31 عاما إلا أنه لا يزال يتألق وسجل بالفعل عشرة أهداف مع سيتي حتى الآن هذا الموسم وواصل تألقه منذ بلوغه 18 عاما حيث يتجاوز عدد أهدافه كل موسم منذ ذلك الحين العشرة أهداف.

ونجح أغويرو في أن يصبح أحد أفضل هدافي سيتي عبر التاريخ وبات ليس بعيدا عن تجاوز رقم قياسي اخر يتعلق بأسطورة آرسنال هنري الذي سجل 175 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترةين في النادي اللندني ويتصدر حاليا قائمة اللاعبين الأجانب من حيث عدد الأهداف في البريميرليغ.

وذكرت صحيفة ”مانشستر إيفنينغ نيوز“ أن أغويرو بإمكانه معادلة رقم هنري خلال مباراة أستون فيلا يوم الأحد المقبل وبعدها سيحتاج هدفا واحدا لتحطيم الرقم القياسي.

أستون فيلا فأل حسن

ولا يمكن أن يكون هناك فريق أفضل من أستون فيلا يهز شبكه أغويرو الذي سجل أربعة أهداف في آخر ست مباريات له أمام فيلا.

وفي حال تجاوز أغويرو رغم هنري لا يمكن أن يتم كسر رقمه الجديد بسهولة حيث يحتل المركز الثالث حاليا روبن فان بيرسي (144 هدفا) وجيمي فلويد هاسيلبانك (127) وروبي كين (126) ونيكولا أنيلكا (125) ودوايت يورك (123) وروميلو لوكاكو (113).

ولا شك أنه بعد تجاوز رقم هنري سيتفرغ أغويرو لمنافسة اللاعبين الإنجليزي حيث يسبقه في الترتيب فرانك لامبارد لاعب وسط تشيلسي السابق ومدربه الحالي برصيد 177 هدفا.

ويحتل أندي كول مهاجم مانشستر يونايتد السابق المركز الثالث برصيد 187 هدفا وواين روني في المركز الثاني برصيد 208 أهداف بينما يتصدر الأسطورة آلان شيرر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برقم مذهل يبلغ 260 هدفا.