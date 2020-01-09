منتظرا الإشارة.. أليغري يراقب موقف سولشاير مع مانشستر يونايتد

يراقب ماسيمليانو أليغري، موقف أولي غونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع الفريق خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وترك أليغري فريق يوفنتوس في الصيف الماضي، بعدما توج معه بخمسة ألقاب متتالية للدوري الإيطالي، ويبحث حاليا عن تحد جديد.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن أليغري رفض التسرع في تدريب فريق، منذ تركه ليوفنتوس، على أمل تولي تدريب مانشستر يونايتد، ويعتقد أن آرسنال عدل عن قراره بمحاولة التعاقد معه عقب إقالة أوناي إيمري.

ووفقا للصحيفة، فإن سولشاير لا يشعر بخطر الإقالة، ولكنه أكد أن الشوط الأول أمام مانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة، هو أسوأ شوط لعبه فريقه هذا الموسم.

ولدى أليغري العديد من الوكلاء في أوروبا، وهو أحد المدربين أصحاب السيرة الذاتية العالية التي يرغب مانشستر يونايتد في الاعتماد عليه حال إقالة سولشاير.

ووفقا لـ“ديلي ميل“، يتابع ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق، هو أيضا الموقف عن كثب.