مانشستر يونايتد يتعرض لضربة قوية بإصابة ماغواير

تعرض مانشستر يونايتد لضربة موجعة بعد تأكد إصابة مدافعه هاري ماغواير بتمزق في عضلات الفخذ خلال الخسارة أمام مانشستر سيتي في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن ماغواير مدافع ليستر سيتي السابق سيغيب عن الملاعب فترة طويلة دون تحديد المدة لكنها لا شك ضربة قاسية لفريق المدرب أولي غونار سولشاير الساعي لاحتلال أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعانى ماغواير من إصابة خلال مواجهة ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي التي انتهت بالتعادل السلبي وشارك أمام سيتي رغم الألم لتزيد مشاكله مع الإصابة.

وكشف الفحص الطبي الذي خضع له اللاعب في وقت لاحق إلى وجود تمزق في عضلة الفخذ لتزداد إصابته أكثر مما كانت عليه.

وزاد ماغواير من صعاب مانشستر يونايتد مع الإصابة بعد خضوع بول بوغبا لجراحة في كاحله كما أن سكوت ماكوميناي لن يعود للملاعب قبل نهاية فبراير/شباط المقبل وعاد الإيفواري إريك بيلي للملاعب لتوه من إصابة أبعدته فترة طويلة.

ولم يشارك أكسل توانزيبي بينما ارتبط الأرجنتيني ماركوس روخو بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بينما يقضي الدولي الإنجليزي كريس سمولينغ فترة إعارة في روما ليجد مانشستر يونايتد نفسه فجأة بدون خيارات كثيرة في الدفاع.

وقال المدير الفني النرويجي عقب الخسارة أمام سيتي عن إصابة ماغواير: ”لا نعرف متى سيعود للملاعب نأمل أن يتمكن من العودة سريعا“.

وقال البلجيكي كيفن دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي إن مدربه بيب غوارديولا احتاج 15 دقيقة فقط للخروج بخطة الفوز 3-1 على مانشستر يونايتد.

وفضل غوارديولا اللعب بدون مهاجم صريح في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد ليمنح دي بروين وزميله في خط الوسط برناردو سيلفا المساحة للتقدم للهجوم وهو ما أثمر حين هز سيتي الشباك ثلاث مرات قبل الاستراحة.

وقال دي بروين لوسائل إعلام بريطانية عن خطة اللعب ”بدون مهاجم صريح“ في مباراة الذهاب ”تدربنا عليها (خططيا) لمدة 15 دقيقة في الصباح. هذا ما يتعلق بالأمر“.

وسيستضيف سيتي، الذي لم ينجح في مواجهة طريقة الهجمات المرتدة التي طبقها يونايتد ليخسر أمامه 2-1 في الدوري على ملعب الاتحاد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جاره وغريمه في إياب قبل النهائي في 29 يناير /كانون الثاني الحالي.