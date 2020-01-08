مانشستر يونايتد يخطط لخطف هدف ريال مدريد بـ66 مليون يورو

قالت تقارير صحفية إسبانية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي دخل في سباق شرس مع ريال مدريد الإسباني على لاعب الوسط الهولندي الدولي دوني فان دي بيك، نجم أياكس أمستردام.

وأشارت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إلى أن النرويغي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد يرغب في ضم فان دي بيك خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، التي انطلقت رسمياً مطلع يناير 2020.

وأكدت، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن إدارة مانشستر يونايتد رصدت 66 مليون يورو لضم اللاعب الهولندي الشاب، الذي يتواجد على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد.

وتابعت بقولها: ”يضع سولشاير صفقة دي بيك على قمة أولوياته خلال الميركاتو الشتوي الجاري، خاصة في ظل رغبته في إعادة بناء خط وسط مانشستر يونايتد، الذي يعاني من غياب الفرنسي بول بوغبا منذ آخر مباراة شارك فيها في 30 سبتمبر الماضي، بسبب الإصابات المتلاحقة التي تعرض لها“.

وأجرى بوغبا خلال الأسبوع الجاري جراحة في كاحل القدم، مما سيؤدي إلى غيابه فترة طويلة عن الملاعب، وهو ما تسبب في رغبة سولشاير في حسم صفقة فان دي بيك بأسرع وقت ممكن“.

وينتهي عقد فان دي بيك مع أياكس أمستردام في صيف 2022، علماً بأن قيمته التسويقية تصل حالياً إلى 55 مليون يورو.

وشارك دي بيك هذا الموسم في 26 مباراة، وأحرز 8 أهدافن وصنع مثلها.

ويكن أن يكون خروج أياكس من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وانتقاله إلى الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، حافزاً لإدارة النادي الهولندي على بيع دي بيك، خاصة مع رحيل فرانكي دي يونغ إلى برشلونة، وماتياس دي ليخت إلى يوفنتوس الإيطالي مطلع الموسم الجاري.