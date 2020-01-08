سولشاير ينتقد أداء مانشستر يونايتد بعد ”أسوأ شوط في الموسم“ ضد مانشستر سيتي

وصف أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، أداء لاعبيه في الشوط الأول، من الهزيمة أمام مانشستر سيتي، مساء الثلاثاء، في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بأنه الأسوأ للفريق بالموسم.

ورغم أن سيتي بدأ المباراة دون مهاجم صريح فإنه تفوق تماما في أولد ترافورد وفاز 3-1 وسجل كل الأهداف في غضون 21 دقيقة بأول شوط.

وتسبب هذا الأداء في تساؤل المدرب النرويجي عن عقلية الفريق، وقال إن اللاعبين في حاجة إلى تعلم كيفية مواجهة الأمور عندما تسير على عكس رغبتهم.

وقال سولشاير للصحفيين: ”بدءا من الهدف الأول للمنافس وحتى الاستراحة فإننا لعبنا أسوأ شوط لنا. بدءا من الهدف الأول وحتى الاستراحة لم يكن بوسعنا التعامل مع الأمر.

”تركنا المنافس يلعب وشعرنا بالإحباط واتخذنا قرارات لم يكن من المفترض اتخاذها وكنا في حاجة إلى إعادة ترتيب الأمور بين الشوطين.

”من الطبيعي أن يشعر المرء بالإحباط عندما يعتقد أنه لا يؤدي بشكل جيد، لكن يجب التخلص من ذلك سريعا.. لا يمكن أن يكون الحل هو دخولي بين الشوطين لكن يجب على الفريق أن يتعلم مما حدث.

”لدينا تشكيلة شابة. لقد قلت ذلك مرات عديدة لكن الأمور لن تتغير خلال الفترة بين كل مؤتمر صحفي.. لا نزال في هذه المرحلة. هذه تشكيلة شابة ونحن نتعلم ويجب اكتساب هذه الخبرات“.

وأخرج سولشاير لاعبه جيسي لينغارد وأشرك نيمانيا ماتيتش بين الشوطين لدعم خط الوسط وتحسن الأداء وسجل ماركوس راشفورد هدفا ليعيد آمال يونايتد في التأهل قبل خوض مباراة الإياب هذا الشهر.

وشدد سولشاير: ”كان رد الفعل جيدا في الشوط الثاني لكن المهمة لا تزال صعبة. الشوط الثاني منحني شيئا من الأمل لأننا قدمنا أداء جيدا“.

وأكد سولشاير أن المدافع هاري ماغواير، الذي لم يتمكن من مواجهة سيتي بعد اختبار لياقة، قد لا يكون جاهزا للعب في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز أمام نوريتش سيتي.