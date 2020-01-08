هل قصد محمد صلاح السخرية من تتويج اتحاد الكرة المصري بجائزة الأفضل في أفريقيا؟ (صورة)

سخر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من فوز اتحاد الكرة المصري بجائزة الأفضل داخل قارة أفريقيا عام 2019، خلال حفل الأفضل داخل القارة السمراء، الذي أقيم في منتجع ”سهل حشيش“ بمدينة الغردقة غرب القاهرة.

ونشر صلاح على خاصية ”ستوري“ بحسابه الشخصي بموقع ”إنستغرام“، صورة لطفلته مكة، وعلّق عليها قائلاً: ”جائزة أفضل اتحاد تذهب إلى…“، حيث بدا على وجه نجلته علامات الاندهاش.

وبدأت الأزمة بين صلاح واتحاد الكرة المصري، عقب إعلان فيفا عبر موقعه الإلكتروني عن اختيارات من يحق لهم التصويت ”قادة ومدربي المنتخبات وممثلو الإعلام عن كل دولة“ لأفضل لاعب في العالم.

واختفى الجانب المصري من القوائم، حيث ظهرت خالية تمامًا ما يعني أن مدرب وقائد المنتخب المصري لم يقوما بالتصويت على الجائزة، بينما اختار هاني دانيال ممثل الإعلام المصري ساديو ماني أولًا، كريستيانو رونالدو ثانيًا ومحمد صلاح في المركز الثالث.

الاتحاد المصري أبدى تعجبه مما حدث، وأرسل استفسارًا إلى ”فيفا“، يؤكد فيه إرسال مصر تصويتها الرسمي في يوم 15 أغسطس الماضي، قبل موعد انتهاء التصويت بـ4 أيام، والذي كان لصالح محمد صلاح.

ما حدث أغضب صلاح، وكانت أولى دلالات غضبه قيامه بحذف جملة ”لاعب منتخب مصر“ من سيرته الذاتية بحسابه على ”تويتر“، فشعر بعدها بغضب الجماهير المصرية منه، فتدارك الأمر ونشر صورته بالعلم المصري.

وفاز اتحاد الكرة المصري، بجائزة الأفضل داخل قارة أفريقيا عام 2019، في حفل الأفضل داخل القارة السمراء، وتسلّم الجائزة المهندس هاني أبوريدة، عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد السابق.

واستضافت مدينة الغردقة المصرية حفل جوائز الكاف للأفضل في عام 2019، وتوج السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي بلقب أفضل لاعب في القارة، متفوقا على صلاح والجزائري رياض محرز.