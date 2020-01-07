مانشستر سيتي يقترب من نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بثلاثية في شباك يونايتد (فيديو)

اقترب فريق مانشستر سيتي، خطوة من التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب المربع الذهبي للبطولة التي أقيمت على ملعب ”أولد ترافورد“.

نجح مانشستر سيتي في تسجيل ثلاثة أهداف خلال شوط المباراة الأول جاءت عن طريق البرتغالي برناندو سيلفا، والجزائري رياض محرز، وأندرياس بيريرا بالخطأ في مرماه في الدقائق 17 و33 و39.

ومع حلول الدقيقة 70 نجح ماركوس راشفورد في إحراز الهدف الأول لمانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد 1 × 3 مانشستر سيتي | أهداف المباراة ????#MUNMCI

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حساب الأهداف : @faster_adnan pic.twitter.com/kMKlQyEinf — fastergoal495 (@fastergoal495) January 7, 2020

وللتأهل إلى النهائي، يكفي مانشستر سيتي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدفين بشرط أن تكون أقل من 3-1 في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره.

فيما يحتاج مانشستر يونايتد للفوز بفارق أكثر من هدفين أو بفارق هدفين بشرط أن تكون أكثر من 3-1 في لقاء الإياب لانتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي.