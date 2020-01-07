رد فعل محمد صلاح بعد فوز ساديو ماني بأفضل لاعب أفريقي (صورة)‎

هنأ محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، زميله السنغالي ساديو ماني مهاجم الريدز، على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

ونشر محمد صلاح صورة لماني أثناء تسلمه جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، عبر خاصية ”ستوري“ على ”إنستغرام“: وعلق قائلًا: مبروك يا أخي“.

وغاب محمد صلاح عن حفل جوائز ”الكاف“ للأفضل في إفريقيا لعام 2019، حيث كان ينافس على الجائزة مع ماني، والجزائري رياض محرز الذي اعتذر أيضًا بشكل رسمي عن الحضور بسبب انشغاله بمباراة فريقه مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد اليوم في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في تدريب ليفربول في الوقت الذي كانت تشهد فيه مدينة الغردقة المصرية حفل الاتحاد الأفريقي (الكاف) لتوزيع جوائزه لعام 2019.

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا آخر عامين وحل خلفه زميله ماني وهو الوحيد بين الثلاثي صلاح ومحرز، الذي طار إلى الغردقة لحضور الحفل.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن صلاح قرر البقاء في ليفربول للتدريب مساء الثلاثاء في ميلوود بعدما تم إبلاغه بعدم فوزه بالجائزة الذي اقتنصها ماني بعد عام مميز مع ليفربول ومنتخب السنغال كلله بدوري أبطال أوروبا ووصافة كأس الأمم الإفريقية في مصر.