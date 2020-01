أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي.. 3-0 لـ“السيتيزين“ (فيديو)

سجل برناردو سيلفا الهدف الأول لمانشستر سيتي في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في جولة الذهاب لدور الأربعة ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

Bernardo #Silva with a fantastic goal for Man City! 0-1 #MUNMCI #CarabaoCup pic.twitter.com/ADdvcvXKB0

وفي الدقيقة 33 يسجل رياض محرز الثاني للسيتي.

#Mahrez with the second goal for City 0-2 #MUNMCI #CarabaoCup pic.twitter.com/ef7VXhVkwQ

