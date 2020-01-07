أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي.. 3-0 لـ“السيتيزين“ (فيديو)

سجل برناردو سيلفا الهدف الأول لمانشستر سيتي في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في جولة الذهاب لدور الأربعة ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وفي الدقيقة 33 يسجل رياض محرز الثاني للسيتي.

وفي الدقيقة 39 يسجل أندرياس بيريرا، لاعب يونايتد، الهدف الثالث للسيتي بالخطأ في مرماه.



وقلص راشفورد النتيجة وأحرز هدف يونايتد الأول في الدقيقة 71.

ويحمل اللقاء رقم 180 في تاريخ مواجهات الفريقين في كل البطولات ، ويتفوق مانشستر يونايتد بواقع 74 انتصارًا، بينما فاز مانشستر سيتي 53 مرة، وتعادلا في 52 مواجهة .. وسجل المانيو 259 هدفًا، وأحرز السيتي 246 هدفًا.

وتقابل الفريقان في بطولة كأس الرابطة 7 مرات، وكل منهما في 3 مواجهات، وتعادلا مرة وحيدة.. وكان آخر لقاء بينهما بالبطولة العام 2016 وفاز مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

ويعد ريان غيغز الأكثر مشاركة في لقاءات الديربي بواقع 36 مباراة ووين روني الهداف التاريخي للديربي برصيد 11 هدفًا.

وبدأ مانشستر يونايتد مشواره في البطولة بعبور عقبة روشديل في الدور الثالث بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما، ثم تخطى عقبة تشيلسي في دور الستة عشر بفوز صعب بنتيجة 2-1، وفاز على كولشيستر في دور الثمانية بثلاثية نظيفة.

وقطع مانشستر سيتي مشواره في البطولة بعبور عقبة بريستون بثلاثية نظيفة في الدور الثالث ثم الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر وأكسفورد بنفس النتيجة في دور الثمانية.

وفاز مانشستر سيتي باللقب 6 مرات آخرها في العامين الأخيرين، بينما فاز مانشستر يونايتد باللقب 5 مرات آخرها العام 2017 ، ويحمل ليفربول الرقم القياسي في التتويج برصيد 8 ألقاب.