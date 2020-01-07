محمد صلاح يشارك في تدريبات نادي ليفربول في نفس توقيت حفل جوائز ”الكاف“

شارك النجم المصري محمد صلاح في تدريب ليفربول في الوقت الذي كانت تشهد فيه مدينة الغردقة المصرية حفل الاتحاد الأفريقي (الكاف) لتوزيع جوائزه لعام 2019 الذي ينافس صلاح على أبرز جائزة إلى جوار زميله السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي.

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا أخر عامين وحل خلفه زميله ماني وهو الوحيد بين الثلاثي صلاح ومحرز، الذي طار إلى الغردقة لحضور الحفل.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن صلاح قرر البقاء في ليفربول للتدريب مساء الثلاثاء في ميلوود بعدما تم إبلاغه بعدم فوزه بالجائزة الذي سيقتنصها ماني بعد عام مميز مع ليفربول ومنتخب السنغال كلله بدوري أبطال أوروبا ووصافة كأس الأمم الأفريقية في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار صلاح لا يتعلق بعلاقته المتوترة مع الاتحاد المحلي للعبة، ولا لمشاكل الرعاية والتسويق بينه وبين الاتحاد المصري خاصة أن الكاف هو الذي ينظم الحفل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا الموقف يقلل من شعبية صلاح بالنظر إلى احتفال ماني معه على المسرح حينما تم تتويجه بالجائزة في السنغال العام الماضي.

كما غاب محرز لارتباطه بمواجهة مانشستر يونايتد في قبل نهائي كأس كاراباو في نفس التوقيت.

وتوج ماني، الذي حصل على إذن من مدربه يورغن كلوب للحضور إلى الغردقة على شاطئ البحر الأحمر، بالجائزة بعد عام مذهل.

وصلاح ساعد المهاجم السنغالي ليفربول على الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية، بينما حصل أيضا على الحذاء الذهبي لهداف الدوري الممتاز الموسم الماضي مناصفة مع صلاح وبيير إيمريك أوباميانغ مهاجم آرسنال.

كما قاد ماني السنغال لنهائي كأس الأمم الأفريقية قبل الخسارة من الجزائر بهدف بغداد بونجاح في القاهرة، بينما تفوق على صلاح في ترتيب الكرة الذهبية من مجلة ”فرانس فوتبول“.