متخطيا مانشستر يونايتد.. ليفربول يعلن عن عقد الرعاية الأضخم لقميصه

يبدو أن إنجازات ليفربول الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة لن تتوقف عند النتائج المميزة للفريق الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبات على بعد أمتار قليلة من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية الموسم الجاري.

عقد تاريخي

أعلن نادي ليفربول، اليوم الثلاثاء، عن عقد رعاية جديد لقميص الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن عقد الرعاية الجديد هو الأضخم بين الأندية الإنجليزية.

وتخطى ليفربول منافسيه فيما يتعلق بالأمور التجارية، بعد أن وقع عقدا جديدا مع شركة ”نايكي“ الأمريكية لرعاية قميصه بداية من الموسم المقبل.

وترتدي جميع فرق ليفربول القمصان الجديدة بداية من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه على الرغم من عدم إعلان ليفربول عن مدة التعاقد مع الشركة الأمريكية، إلا أنه سيحصل على القيمة الأعلى سنويا مقارنة بالأندية الأخرى، كمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي.

ريال مدريد وبرشلونة

وذكرت ”ديلي ميل“ أن ليفربول وعلى الرغم من تفوقه على مانشستر يونايتد وباقي الأندية الإنجليزية فيما يتعلق بعقد رعاية قميصه، إلا أنه ما زال بعيدا عن منافسة الثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة.

ويحصل نادي ليفربول على 80 مليون جنيه إسترليني سنويا طبقا للعقد الجديد مع ”نايكي“، متخطيا مانشستر يونايتد الذي وقع عقدا مع شركة ”أديداس“ يمتد لعشر سنوات، ويحصل من خلاله على 75 مليون جنيه إسترليني سنويا.

بينما يحصل ريال مدريد على 110 ملايين جنيه إسترليني سنويا، ويحصل برشلونة على 100 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد.

ويحل مانشستر سيتي في المركز الثالث، حيث يحصل طبقا للعقد الذي أبرمه مع شركة ”بوما“ الألمانية على 65 مليون جنيه إسترليني سنويا، فيما يحل كل من أرسنال وتشيلسي في المركز الرابع، حيث يحصل كل منهما على 60 مليون جنيه إسترليني.