مدرب ليستر سيتي يرد على تقارير رحيل جيمس ماديسون إلى مانشستر يونايتد

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، اليوم الثلاثاء، إن النادي ليس تحت ضغط من أجل بيع جيمس ماديسون، بعد أن تحدثت وسائل إعلام بريطانية عن احتمال انتقال لاعب الوسط المتألق إلى مانشستر يونايتد منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقبل خوض لقاء الذهاب في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام أستون فيلا غدا الأربعاء، قال رودجرز إنه يأمل أن يوقع اللاعب البالغ عمره 23 عاما عقدا جديدا بعد أن سجل تسعة أهداف وصنع ثلاثة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وأبلغ رودجرز الصحفيين، اليوم الثلاثاء: ”جيمس لاعب موهوب وسيبقى هنا في يناير وما بعد ذلك.. لا يوجد رسائل إلى مانشستر يونايتد. لن يرحل أي لاعب في يناير، وهذا مؤكد.

”إنه لاعب نطمح في استمراره هنا ليساعدنا في رحلتنا خلال السنوات المقبلة. جيمس ووكلاؤه يتفاوضون مع النادي وهذه الأمور تستغرق وقتا“.

وتحدثت تقارير إعلامية أيضا عن احتمال رحيل المدافع بن تشيلويل عن ليستر، في ظل اهتمام من تشيلسي ومانشستر سيتي.

وأضاف رودجرز: ”لا يوجد ضغط لبيع أي لاعب ولا توجد ضرورة لذلك. لدينا تشكيلة قوية حقا وكثير منهم شبان ويتطورون.

”نريد التعاقد مع لاعبين جدد، لكن إذا لم نتمكن من ذلك سنستمر بتشكيلتنا الحالية وسنتطلع لتعزيزها خلال الصيف“.

ويسعى رودجرز لتمديد مسيرته الخالية من الهزائم في 30 مباراة بمسابقات الكأس والتي تعود لفترته مع سيلتيك الأسكتلندي، والذي توج معه بالعديد من الألقاب.

وسيكون المهاجم جيمي فاردي جاهزا للمشاركة غدا الأربعاء، بعد تعافيه من إصابة طفيفة في ربلة الساق أبعدته عن آخر ثلاث مباريات.