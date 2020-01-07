بوغبا يخضع لجراحة وسيغيب عن الملاعب لهذه الفترة (شاهد)

خضع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا لعملية جراحية لعلاج إصابة في الكاحل الأيمن، اليوم الثلاثاء، وبث فيديو على حسابه في انستغرام من المستشفى وسط انتقادات من جماهير النادي الإنجليزي للدولي الفرنسي.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عاما للكثير من الإصابات هذا الموسم، وغاب عن 28 من مباريات يونايتد هذا الموسم بسبب مشاكل متكررة.

وقال بوغبا في مقطع فيديو على انستغرام وبدا عليه الإرهاق وتأثير الجراحة: ”لا أعرف حتى إذا كنت على ما يرام أم لا. ولا أشعر بأني على ما يرام كما أني لا أعرف ما أعانيه“، وكشف عن مكان الجراحة، وقال: ”أشعر بألم لكن الحمد لله أني ما زلت حيا“.

وقام في وقت لاحق بحذف الفيديو واستبدله بفيديو أقصر، كما قالت شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية، قال فيه: ”كل شيء سار على ما يرام. يجب أن نحافظ على الطاقة الإيجابية“.

ومن المتوقع أن يغيب بوغبا عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع أخرى بعدما عانى من مشكلة سابقة في الكاحل ليواجه واتفورد ونيوكاسل خلال فترة الأعياد، لكن بعد ذلك أصيب مرة أخرى.

وقال أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الأربعاء الماضي: إن بوغبا لاعب الوسط سيخضع لجراحة في الكاحل وتوقع غياب اللاعب الفرنسي لنحو شهر واحد.

وأبلغ سولشاير مؤتمرا صحفيا بعد الهزيمة بثنائية نظيفة أمام آرسنال والتي لم يشارك فيها بوغبا: ”خضع لكشف بالأشعة والأمر ليس كبيرا لكن يجب التعامل مع الوضع في مدة معينة. نُصح بالخضوع للجراحة في أسرع وقت ممكن. غاب عنا فترات طويلة هذا الموسم وهذه ضربة قوية لكننا نأمل في عودته في غضون شهر واحد“.

وشارك بوغبا، الذي تربطه تكهنات دائمة باحتمال الرحيل عن يونايتد، في ثماني مباريات فقط مع الفريق هذا الموسم؛ بسبب الإصابة التي أبعدته عن المنافسات لأكثر من شهرين.

انتقادات جماهيرية

وعاد لاعب وسط يوفنتوس السابق إلى المنافسات كبديل في هزيمة يونايتد بهدفين نظيفين أمام مستضيفه واتفورد، كما شارك في الانتصار 4-1 على نيوكاسل يونايتد في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

لكنه لم يسافر إلى بيرنلي في انتصار يونايتد بهدفين على ملعب تيرف مور، رغم أن سولشاير قال إنه يتوقع انضمام اللاعب إلى التشكيلة أمام آرسنال ثم أعلن قبل المباراة أن اللاعب الفرنسي تعرض لإصابة أخرى في الكاحل.

ويبقى مستقبل بوغبا مع يونايتد من أكثر الأمور التي تتناولها التكهنات، خاصة بعد تصريحات وكيل أعماله الأخيرة التي انتقد فيها النادي.

وأبلغ مينو رايولا وسائل إعلام إيطالية: ”مشكلة بوغبا الآن هي مانشستر يونايتد.

وأضاف: ”النادي يعيش في عالم آخر بعيدا عن الواقع ولا يملك مشروعا رياضيا. يمكنه تحطيم أساطير مثل دييغو مارادونا وبيليه وباولو مالديني. يحتاج بول إلى ناد وفريق مثل الوضع في يوفنتوس سابقا“.