جائزة جديدة لمحمد صلاح مع نادي ليفربول

توج النجم المصري محمد صلاح بجائزة صاحب أفضل هدف مع ليفربول خلال العقد الماضي، بهدفه في مرمى توتنهام هوتسبير الموسم الماضي.

وقال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقعه على الإنترنت اليوم الثلاثاء: إن هدف صلاح في مرمى توتنهام في فبراير/شباط 2018 تصدر قائمة هدافي النادي في العقد الأخير في استطلاع رأي بين جماهير النادي.

وطوال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أجرى موقع ليفربول استطلاعا للرأي لاختيار أفضل هدف لليفربول منذ عام 2010 وحتى نهاية 2019.

وصوت ما يقرب من 40 ألف صوت لصالح هدف صلاح في الدقائق الأخيرة من مباراة ليفربول وتوتنهام في انفيلد.

وأظهر صلاح كل قدراته الفائقة خلال الموسم الذي سجل فيه 44 هدفا مع ليفربول، حيث استخلص الكرة من الناحية اليمنى من منطقة جزاء الفريق اللندني وانتقل إلى اليسار ليسدد في الشباك.

وتفوق هدف صلاح على هدف ديفوك أوريغي الفائز الذي لا ينسى في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 مع برشلونة في أنفيلد.

وحول فريق المدرب يورغن كلوب تأخره بثلاثية نظيفة في كامب نو وتفوق على النادي الكتالوني، في تسجيل ثلاثة أهداف قبل أن يمرر ترينت ألكسندر أرنولد بسرعة من ركلة ركنية إلى أوريغي ليسدد في الشباك ويقود ليفربول إلى نهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي ليتوج باللقب فيما بعد.

حان وقت الإعلان عن هدف العقد! ???? هدف محمد صلاح الرائع أمام توتنهام يفوز بجائزة هدف العقد في ليفربول ???? ها هم أفضل 3 أهداف طبقاً لتصويتكم ???? — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 7, 2020

وكان هدف إيمري تشان في مرمى واتفورد في المركز الثالث والذي سجله في مايو/أيار 2017. وفيما يلي الأهداف العشرة:

الأول: محمد صلاح في مرمى توتنهام هوتسبر (2018).

المركز الثاني – ديفوك أوريغي في مرمى برشلونة (2019).

الثالث – إيمري تشان في مرمى واتفورد (2017).

أفضل هدف في كل عام:

2010 – فرناندو توريس – سندرلاند.

2011 – لويس سواريز – ستوك سيتي.

2012: لويس سواريز – نيوكاسل يونايتد.

2013 – لويس سواريز – نورويتش سيتي.

2014: دانييل ستوريغ – إيفرتون.

2015 – فيليب كوتينيو – ساوثامبتون.

2016 – غوردان هندرسون – تشيلسي.

2017 – إيمري تشان ضد واتفورد.

2018 – محمد صلاح – توتنهام هوتسبر.

2019 – ديفوك أوريغي ضد برشلونة.