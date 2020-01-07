ريال مدريد يضع نجم تشيلسي الشاب على رأس اهتماماته

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لتعزيز خطوطه الهجومية برأس حربة صريح في المستقبل القريب، في ظل عدم امتلاكه لبديل فعال للفرنسي الدولي كريم بنزيما.

وتعاقد ريال مدريد مطلع الموسم الجاري مع الصربي لوكا يوفيتش، من نادي أنتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، إلا أن اللاعب لم ينجح في إثبات وجوده برفقة الميرينغي، وأحرز هدفا واحدا فقط.

وكشفت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية أن ريال مدريد يخطط لضم تامي أبراهام، مهاجم نادي تشيلسي الشاب بنهاية الموسم الجاري، بعد المستويات الرائعة التي قدّمها اللاعب.

ولعب أبراهام، 22 عاما، 28 مباراة خلال الموسم الجاري، وأحرز خلالها 14 هدفا وصنع 9 أخرى.

وقالت الصحيفة الكتالونية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء: ”رغم أن أبراهام شارك لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، هذا الموسم، إلا أنه نجح في إثبات وجوده، وحجز مكانا أساسيا في تشكيلة المدرب فرانك لامبارد، ما جعله هدفا مباشرا للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا“.

وارتفعت القيمة التسويقية لتامي أبراهام هذا الموسم بشكل كبير، حيث وصل سعره إلى 50 مليون يورو، مقارنة بـ15 مليون يورو مطلع الموسم، وقبل تألقه برفقة البلوز.

وأشارت ”ديفنسا سنترال“ إلى أن أبراهام ليس المهاجم الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي يرغب ريال مدريد في التعاقد معه، حيث يوجد أيضا ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، والبرازيلي غابرييل خيسوس، مهاجم مانشستر سيتي.

وأكدت أن مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، ضمن اللاعبين المطلوبين في ريال مدريد، رغم سخونة المنافسة على مهاجم التانغو مع برشلونة الإسباني.

وتابعت: ”المهاجمون الأربعة السابق ذكرهم هم أبرز المرشحين لارتداء قميص ريال مدريد الموسم المقبل، إلى جانب الألماني تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيغ“.

وينتهي عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد في صيف 2021، ولا يزال الخلاف قائما بين اللاعب والميرينغي حول مدة تمديد العقد، حيث يريد بنزيما التجديد لموسم واحد فقط، على العكس من إدارة الريال التي ترغب في التجديد لمدة موسمين.