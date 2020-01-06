مانشستر يونايتد يقتحم سباق التعاقد مع فيدال من برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي دخل بقوة في سبيل التعاقد مع الدولي التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن مانشستر يونايتد تواصل مع وكيل فيدال لمعرفة إمكانية التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، رغم التقارير التي تفيد بأن اللاعب يريد الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، للعمل مجددا مع المدرب أنطونيو كونتي.

وقدم فيدال شكوى ضد برشلونة للحصول على مبلغ مالي لكن الشكوى رُفضت، وهو الأمر الذي أثار حفيظة إدارة برشلونة، لكنها لا تنوي بيع اللاعب كما ذكرت وسائل إعلام إسبانية.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن مانشستر يونايتد لا يمانع التعاقد مع فيدال الصيف المقبل، على أن يتوصل إلى اتفاق مع النادي الإسباني على ذلك.

ورغم شكواه، أشرك إرنيستو فالفيدري لاعبه فيدال في مباراة النادي الكتالوني في التعادل مع إسبانيول، السبت، حيث سجل هدفا.

وكان فيدال، البالغ 32 عاما، قد انتقل لصفوف البرسا في صيف 2018 قادما من بايرن ميونخ مقابل 18 مليون يورو بعقد يمتد لـ3 أعوام.

وشارك فيدال في 20 مباراة الموسم الحالي مع برشلونة، بواقع 811 دقيقة سجل فيها 6 أهداف وصنع هدفا.