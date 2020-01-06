مانشستر يونايتد وتشيلسي يزاحمان أتلتيكو مدريد على كافاني

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الإثنين، أن مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، يتنافسان للتعاقد مع المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة ”ليكيب“، فإن مانشستر يونايتد وتشيلسي، تواصلا مع كافاني، للتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، حيث يسعيان لاستغلال عدم توقيع العقود رسميا مع أتلتيكو مدريد الإسباني، رغم أنه توصل لاتفاق مع الروخي بلانكوس.

وأشارت الصحيفة الشهيرة، إلى أن مانشستر يونايتد تحديدا، سيسعى بقوة للتعاقد مع كافاني، الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، في ظل عدم تعويض رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان، والفشل في ضم إيرلينغ هالاند الذي انتقل إلى بروسيا دورتموند.

وأوضحت ”ليكيب“، أن تشيلسي مستعد لإقحام مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو في الصفقة، في سبيل التعاقد مع كافاني، في ظل وجود الهداف تامي أبراهام وحيدا في هجوم البلوز.

وانضم كافاني البالغ من العمر 32 عاما إلى باريس سان جيرمان من نابولي الإيطالي صيف العام 2013، وسجل للنادي الفرنسي 196 هدفا وصنع 40 في 290 مباراة، لكنه اكتفى بـتسجيل 3 أهداف فقط في 11 مباراة الموسم الحالي.

ونال كافاني مع باريس سان جيرمان 5 ألقاب في الدوري الفرنسي، و5 في كأس الدوري الفرنسي، و4 في كأس فرنسا، و7 في كأس السوبر الفرنسي، وأحرز جائزة هداف الدوري مرتين موسمي 2016/2017 و2017/2018، علما أن عقده مع سان جيرمان ينتهي في يونيو المقبل.