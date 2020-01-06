تقارير: مانشستر سيتي مستعد لتقديم 80 مليون يورو للتعاقد مع أداما تراوري

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي دخل سباق التعاقد مع أداما تراوري، نجم وولفرهامبتون.

ووفقا لما ذكره موقع ”كالتشيو ميركاتو“، يوم الاثنين، فإن الإسباني أداما تراوري أثار إعجاب مواطنه بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، خاصة بعد عروضه الممتازة برفقة وولفرهامبتون خلال الموسم الحالي، موضحة أن السيتي مستعد لتقديم عرض لضم اللاعب.

وأضاف أن الجناح الإسباني (23 عاما) قدم مستويات ممتازة خاصة أمام مانشستر سيتي، بعدما سجل 3 أهداف ومرر كرة حاسمة.

وأشار إلى أن السيتي على استعداد لوضع ما يقرب من 80 مليون يورو على الطاولة، للحصول على خدمات أداما تراوري.

وشارك تراوري في 30 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات مع الذئاب، حيث سجل 6 أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة، فيما يرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى عام 2023 المقبل.

يملك تراوري أصولا من مالي، لكنه مولود في كتالونيا، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي برشلونة عام 2004 منذ أن كان في الثامنة من عمره، ولعب للفريق الأول 4 مباريات في الفترة ما بين 2013 إلى 2015، ليغادر بعدها إلى أستون فيلا الإنجليزي (2015-2016)، ثم لعب مع ميدلسبره (2016-2018)، ويلعب حاليا موسمه الثاني مع وولفرهامبتون.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن برشلونة انضم للأندية الراغبة في التعاقد مع أداما في الصيف المقبل، وسط اهتمام مانشستر سيتي الإنجليزي، وليفربول بضمه.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة عليه التفاوض سريعا مع إدارة الوولفز حول استعادة أداما تراوري من جديد، خاصة وأن السيتي وليفربول سيفعلان كل شيء من أجل الظفر بخدماته.

وأوضحت ”ذا صن“ أن وولفرهامبتون لن يقوم بالاستغناء عن اللاعب المالي صاحب الجنسية الإسبانية إلا بمبلغ لا يقل عن 70 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن عقد أداما تراوري سينتهي مع فريقه الحالي وولفرهامبتون صيف عام 2023.