رسميا.. نادي ليفربول يتعاقد مع مهاجم جديد

كشف نادي برينتفورد الإنجليزي، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، عن انتقال مهاجمه الشاب جو هاردي إلى نادي ليفربول الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

ويعتبر هاردي هو ثاني صفقات ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية الجارية بعد التعاقد مع الياباني تاكومي مينامينو من ريد بول سالزبورج النمساوي.

