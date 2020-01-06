 رسميا.. نادي ليفربول يتعاقد مع مهاجم جديد – إرم نيوز‬‎

رسميا.. نادي ليفربول يتعاقد مع مهاجم جديد

رسميا.. نادي ليفربول يتعاقد مع مهاجم جديد

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف نادي برينتفورد الإنجليزي، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، عن انتقال مهاجمه الشاب جو هاردي إلى نادي ليفربول الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

ويعتبر هاردي هو ثاني صفقات ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية الجارية بعد التعاقد مع الياباني تاكومي مينامينو من ريد بول سالزبورج النمساوي.

وسيلعب المهاجم صاحب الـ21 عاماً مع فريق الشباب بالريدز، بعد أن كان يلعب في صفوف الفريق الثاني لبرينتفورد، وسجل مع الفريق 40 هدفاً خلال 80 مباراة.

يذكر أن هاردي انضم لبرينتفورد قادماً من مانشستر سيتي في موسم 2016-2017.

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