فرانك لامبارد يلمح لاقتراب رحيل أوليفيه جيرو عن تشيلسي

كشف فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي الإنجليزي، عن مستقبل لاعبه الفرنسي أوليفيه جيرو، في ظل مشاركته أساسيا في مباراتين فقط هذا الموسم، مع تبقي 6 أشهر على نهاية عقده مع ”البلوز“.

وجلس جيرو على مقاعد البدلاء في فوز ناديه تشيلسي على نظيره نوتنغهام فورست بهدفين دون رد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأثار جيرو التكهنات بشأن رحيله عن البلوز، بعدما لوح بالوداع لجماهير تشيلسي التي تواجدت في ملعب ستامفورد بريدج عقب صافرة النهاية.

وتحدث لامبارد عن وضع جيرو، في تصريحات نقلها موقع ”سكاي سبورتس“، قائلا: ”لا جديد بالنسبة لجيرو، ولكني تحدثت معه“.

وأضاف: ”إذا كانت الظروف أنه يرغب حقا في الرحيل، وسيساعد ذلك النادي ويساعدني ويساعد قائمة الفريق، فهو بالتالي أمر وارد الحدوث، ولكن لن يحدث ذلك إلا عندما تتم تغطية كل ما سبق ذكره“.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية سابقة ذكرت أن نادي نيوكاسل تقدم بعرض لنادي تشيلسي من أجل الحصول على خدمات جيرو في موسم الانتقالات الشتوي الحالي.

ووفقا لصحيفة ”تليغراف“ الإنجليزية، فإن نيوكاسل قدم عرضا لتشيلسي من أجل التعاقد مع جيرو على سبيل الإعارة.

وأوضحت أن تشيلسي رفض عرض نيوكاسل، حيث أكدت إدارة النادي أنها لن توافق على رحيل جيرو ما لم تتعاقد مع البديل المناسب له.

وأشارت إلى أن رد تشيلسي على عرض نيوكاسل سيثير غضب جيرو الذي كان منفتحا على فكرة الانضمام إلى فريق جديد في شهر يناير الجاري للحصول على فرصة لعب منتظم.

ويرغب جيرو في اللعب من أجل ضمان المشاركة مع منتخب فرنسا، وذلك في بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020.