عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”ملوك برشلونة“.. و“الجدار كورتوا“.. و“كلوب يثأر من أنشيلوتي“ (صور)

شكل فوز نادي ليفربول بلاعبيه الصغار على إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأخبار سوق الانتقالات الشتوية، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية، الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بأخبار الأندية السعودية ولقاءات كأس آسيا تحت 23 عاما، ودفاع ريال مدريد ولقاءات الدوري الإيطالي وصراع يوفنتوس وإنتر ميلان، وتألق لاتسيو.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الصفقة الجديدة لريال مدريد، لاعب فلامنغو الشاب رينييه وكتبت: ”هدية رينييه“.

كما اهتمت بنتائج لقاءات الدوري الإسباني التي أقيمت، مساء الأحد.

سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل التشيلي أرتورو فيدال في برشلونة، إذ أخبرته إدارة الفريق ببقائه، وكتبت: ”ستبقى“

كما تحدثت عن الأوروغواياني لويس سواريز ودوره في أهداف برشلونة، وكتبت: ”لويس سواريز المفتاح في آخر 10 أهداف لبرشلونة“.

كما تحدثت عن شروط خروج كارليس ألينا نحو ريال بيتيس رغم رغبة برشلونة في الحفاظ عليه.

واهتمت الصحيفة بالهتافات ضد جيراراد بيكيه في لقاء الديربي أمام إسبانيول، وأكدت أن رابطة الدوري الإسباني نددت بالهتافات وستفتح تحقيقا في الموضوع.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز وكتبت: ”ملوك برشلونة“.

كما اهتمت بإصابة رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا، وكتبت: ”مورينو يصاب ويفقد لقاء نصف النهائي أمام ريال مدريد“.

آس

ركزت الصحيفة على دفاع ريال مدريد وحارسه تيبو كورتوا، والذي أنهى النصف الأول من الدوري الإسباني كأقوى دفاع، وكتبت: ”الجدار“.

كما اهتمت بفوز فياريال على ريال سوسيداد، وكتبت: ”كازورلا يقود فياريال“.

الصحيفة اهتمت بالهولندي فرانكي دي يونغ لاعب برشلونة، وكتبت: ”دي يونغ أمام أولى الشكوك في مستواه“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول على جاره إيفرتون في كأس الاتحاد بلاعبين شباب وكتبت: ”كلوب يشيد بلاعبيه الشباب البطوليين بعد أن سجل كورتيس جونز هدفا في الديربي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاءات كأس فرنسا وتأهل باريس سان جيرمان بعد فوز كبير 6-0 أمام مونتيليري مع هدفين لكافاني المرشح للرحيل، وكتبت: ”في جولة الوداع؟“.

كما تحدثت عن التأهل الصعب لأولمبيك مارسيليا بضربات الترجيح أمام ترليساك.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الأندية السعودية، وكتبت عن الأهلي: ”6 ملايين يورو تقود مارين للأهلي“.

وعن الهلال، كتبت: ”الهلال يترقب الفرج“، وعن النصر كتبت: ”النصر يزيد المكافأة وفيترويا يعالج“ و“6 ملايين تنعش بطل السوبر“.

كما اهتمت برالي داكار في السعودية، وكتبت: ”داكار مفاجأة وحريق“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على زيارة راشد بن حميد للاعبي المنتخب الإماراتي، وكتبت: ”راشد بن حميد للاعبي الأبيض: أنتم الأفضل وننتظر منكم المونديال“.

كما تحدثت عن المنتخب الأولمبي، وكتبت: ”الأولمبي يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة فيتنام“.

كما اهتمت بالملف الدولي ومانشستر سيتي، وكتبت: ”لفتة إنسانية، المغمورون ضيوفا في غرفة البلون مون“.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على فوز الرجاء البيضاوي في الجزائر على حساب مولودية الجزائر في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأبطال، وكتبت: ”متولي ينثر الأزاهير بالجزائر“.

كما تحدثت عن الدوري الاحترافي المغربي، وكتبت: ”لعبة الكراسي بين بركان والوداد“.

الصحيفة اهتمت بفوز النصر بالسوبر السعودي، وكتبت: ”أمرابط وحمد الله سوبر سعودي“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على فوز لاتسيو خارج ملعبه على بريشيا 2-1، وكتبت: ”معجزة لاتسيو“.

كما اهتمت بلقاء نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”نابولي من أجل ساري“.

كما تحدثت عن فوز ليفربول على إيفرتون، وكتبت: ”ثأر كلوب من أنشيلوتي“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مباراتي يوفنتوس أمام كالياري وإنتر ميلان ضد نابولي، وكتبت: ”العملية كالتشيو“.

كما تحدثت عن فوز لاتسيو على بريشيا، وهو التاسع على التوالي في الدوري الإيطالي وكتبت: ”لا تسيو وإيموبيلي التاسعة رقم قياسي“.

واهتمت الصحيفة بفوز تورينو على روما في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”تورينو الكبير“.