ماذا قال يورغن كلوب عن لاعبه الشاب جونز بعد هدفه الرائع في مباراة ليفربول ضد إيفرتون؟

احتفل كيرتيس جونز لاعب وسط ليفربول البالغ من العمر 18 عاما بأول أهدافه مع النادي عندما كانت تسديدته المذهلة كافية لإسقاط الغريم المحلي إيفرتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس الأحد.

وبالنسبة لمدربه يورغن كلوب، لم يكن مشهد اللاعب الشاب المولود في ليفربول وهو يسجل هدف الفوز، الذي كان أي من نجوم الفريق الأول ليفخر به، مفاجئا على الإطلاق.

وقال كلوب بعد فوز ليفربول 1-صفر: ”إنه لاعب مذهل، واثق للغاية ولا أستطيع الانتظار لرؤيته يلعب في الفريق الأول.

”أعرفه منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، قطع خطوات كبيرة وسيكون لاعبا في ليفربول بنسبة 100% إذا لم يحدث أي شيء غريب“.

Curtis Jones with a stunner.???? pic.twitter.com/cYeYdMU5Bz — Kloppholic (@Kloppholic) January 5, 2020

وأضاف: ”تسجيله لهذا الهدف لا يشعرني بالدهشة. لقد خلق من أجل هذه المواقف. لا يزال أمامه الكثير ليتعلم ويتطور. في بعض الأحيان ينسى الناس أن عمره 18 عاما“.

وأوضح جونز لمدربه أنه جاهز للعب مع الفريق الأول واعترف بأنه كان يجد صعوبة في تقبل مشاركته بصورة غير منتظمة مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل أوروبا.

وقال جونز، خريج أكاديمية ليفربول: ”كنت أتوق للعب لكن لحسن الحظ توجت ذلك بتسجيل هدف“.

وتابع: ”لا يمكنني وصف مشاعري. بالنسبة لي وجودي مع هذا الفريق كل يوم والتعلم من هذه المجموعة من اللاعبين شيء كبير. إنهم لاعبون من طراز عالمي لكني أعتقد أنني أظهرت ما يمكنني فعله في الملعب“.

ورفض كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، الإيحاءات بأن فريقه تأثر بإجراء ليفربول تسعة تغييرات على تشكيلته الأساسية وإشراك فريق شاب.

وقال المدرب الإيطالي: ”تشكيلة ليفربول لم تؤثر على طريقتنا في اللعب، كنا نعرف أن ليفربول سيشرك لاعبين منتعشين وأن المباراة ستكون شرسة لذلك أعتقد أن الهزيمة حدثت لأننا لم نستطع اللعب بالشراسة نفسها في الشوط الثاني“.

وأضاف: ”فقدنا الطاقة والثقة ولم ننجح في بناء اللعب بسرعة من الخلف“.