شكوك بشأن مشاركة ماغواير في مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية

قال أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، إن المدافع هاري ماغواير قد يغيب عن ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم ضد مانشستر سيتي، غدا الثلاثاء، بعد إصابته في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي في مطلع الأسبوع.

وتعرض ماغواير، الذي ضمه يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (104.67 مليون دولار) قبل بداية الموسم، لكدمة في قدمه خلال تعادل يونايتد بدون أهداف مع مستضيفه وولفرهامبتون واندرارز يوم السبت، لكنه أكمل اللقاء إلى نهايته.

وأبلغ سولشاير محطة ”بي.تي سبورت“ التلفزيونية بأنه غير واثق من إمكانية مشاركة ماغواير في المواجهة التي تقام باستاد أولد ترافورد.

وقال سولشاير: ”كنا على مشارف استبداله بين الشوطين، لكنه قاتل من أجل مواصلة اللعب. لم نكن واثقين عما إذا كان يجب أن يستمر في الملعب، لكنه كان مصمما أنه على ما يرام“.

وقد يزيد غياب ماغواير من متاعب سولشاير، إذ يغيب أيضا قلبا الدفاع إيريك بايي وماركوس روخو بالإضافة لغياب ثنائي الوسط بول بوغبا وسكوت مكتوميناي.

ويأمل سولشاير أن يستعيد أنطوني مارسيال وجيسي لينغارد أمام سيتي بعد غيابهما عن مباراة وولفرهامبتون بسبب المرض.