يورغن كلوب يخطط لضم مدافع جديد لتشكيلة ليفربول في السوق الشتوي

تواصل إدارة نادي ليفربول الإنجليزي العمل على تدعيم صفوف الفريق استعدادا لخوض ما تبقى من منافسات في الموسم الحالي، في ظل تصدر الريدز لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول لحسم ثاني صفقاته خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعد التعاقد مع الياباني مينامينو لاعب وسط ريد بول سالزبورغ النمساوي.

ظهير جديد

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية إن ليفربول يستعد لإبرام صفقة مع الإنجليزي ماكس كلارك الظهير الأيسر لنادي فيتيس آرنهيم الهولندي، بناء على الإحصائيات الممتازة للاعب خلال الموسم الجاري.

ويفكر الريدز في إتمام صفقة كلارك، حيث تشير إحصائيات المدافع إلي أنه أفضل ظهير أيسر إنجليزي خلال الموسم الجاري.

ويسعي ليفربول لضم لاعب بديل لأندي روبرتسون الظهير الأيسر الحالي للفريق، ويعتمد يورغن كلوب المدير الفني للريدز على المخضرم جيمس ميلنر كبديل لروبرتسون لعدم وجود بديل في هذا المركز.

مرشحون آخرون

وذكرت الصحيفة البريطانية أن جمال لويس نجم فريق نوريتش، وماتيو جونالفيس نجم تولوز الفرنسي الصاعد ارتبطا خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى ليفربول، إلا أن ماكس كلارك يتصدر قائمة المرشحين للانضمام إلى ليفربول.

ويدرك كلوب جيدا الحاجة إلى منح أندى روبرتسون قسطا من الراحة خلال مباريات النصف الثاني من الموسم.

ويسعي ليفربول لتأمين صدارته لجدول ترتيب البريمييرليغ وحصد لقبه الأول بعد غياب طويل، بجانب محاولة الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتشير الإحصائيات إلى أن ماكس كلارك يتفوق هذا الموسم على كل ظهراء الجانب الأيسر الإنجليزي، بما في ذلك نجم ليستر سيتي بين شيلويل.

وعلى عكس غالبية المواهب الإنجليزية فان انتقال كلارك إلى فيتيس لم يكن على سبيل الإعارة من تشيلسي، وانضم كلارك البالغ من العمر 23 عاما إلى فريقه الهولندي العام الماضي في صفقة انتقال مجاني.

ويمتد عقد ماكس كلارك مع فيتيس الهولندي لـ3 مواسم، حيث رفض اللاعب عرضا من فريق هال سيتي في وقت سابق