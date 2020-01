بعد انتقادات سابقة.. هل غيّر الاتحاد الإنجليزي أسلوب الاستعانة بتقنية ”VAR“؟ (صور)

أطاح ديربي كاوني أحد أندية دوري البطولة الإنجليزية بنادي كريستال بالاس أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من دور الـ64 بكأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلب عليه بهدف 1/0 في لقاء شهد مشاركة أسطورة إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، واين روني، اللاعب والمدرب المساعد في فريق ديربي كاونتي.

وشهد اللقاء لأول مرة لجوء حكم المباراة لشاشة تلفاز في أرضية الملعب لمشاهدة لقطة أثارت الجدل وأدت لطرد الصربي لوكا ميليفوجيفتش في الدقيقة 63.

وأشهر الحكم مايكل أولفير بطاقة صفراء للاعب الصربي قبل أن يطالبه حكام تقنية الفيديو بمراجعة اللقطة وهو ما فعله لأول مرة في إنجلترا منذ الاستعانة بتقنية الفيديو وغيّر قراره لبطاقة حمراء.

ووجهت عدة انتقادات لتقنية حكم الفيديو ”VAR“ في إنجلترا حيث يكتفي الحكام بانتظار قرارات حكام الفيديو ولا يشاهدون اللقطات من الشاشة.

وأدى ذلك لإضاعة وقت كبير يمر في النقاش بين حكام الفيديو وحكم الساحة وطالب عدة مهتمين بتطبيق تقنية الفيديو كما يجرى في باقي الدوريات الأوروبية ودوري أبطال أوروبا ومنح الحكم فرصة مشاهدة اللقطة والحُكم بنفسه على القرار لأنه المسؤول الأول داخل الملعب.

ووعد الاتحاد الإنجليزي سابقا بتطوير تقنية الفيديو ”VAR“ وأخذ خطوات إيجابية للحد من الجدل حول استعمالها رغم أنه أصر على أنه يطبق البروتوكول الخاص بتقنية الفيديو كما جاء في قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وشعر روي هودجسون مدرب كريستال بالاس أن القرار كان قاسيا وتساءل عن طريقة اتخاذ هذا القرار.

وأضاف ”لست مندهشا من استخدام شاشات حكم الفيديو لأن هذا ما تحدث عنه الناس ويتعلق بسبب عدم استخدام الشاشات بصورة أكبر، عند الحديث عن الواقعة فأعتقد أن القرار كان قاسيا“.

