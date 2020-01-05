تشيلسي الإنجليزي يجهز عرضا لضم ديفيد آلابا نجم بايرن ميونيخ

ذكرت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يجهز عرضا لمحاولة ضم ديفيد آلابا ظهير بايرن ميونيخ الألماني.

ويسعى البلوز للتعاقد مع ظهير أيسر جديد للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

عرض ضخم

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، إن تشيلسي مستعد لتقديم عرض لآلابا نجم الفريق البافاري.

وتتطلع إدارة النادي اللندني للقيام بتحرك طموح من أجل ضم آلابا، الذي يعد أحد أفضل لاعبي العالم في مركز الظهير الأيسر.

ويأمل فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي في الفوز بخدمات آلابا، والتي تقدر قيمته السوقية بنحو 60 مليون جنيه إسترليني.

أزمة الجانب الأيسر

ويعاني فريق تشيلسي من أزمة في مركز الظهير الأيسر منذ انطلاق الموسم الجاري، واستبعد لامبارد الإسباني ماركو ألونسو من حساباته منذ توليه مهمة المدير الفني للبلوز.

ويعتمد لامبارد على الإسباني الآخر سيزار أزبليكويتا الظهير الأيمن بعيدا عن مركزه كظهير أيسر، بينما يدفع بالشاب ريس جيمس كظهير أيمن.

ويأمل مسؤولو تشيلسي في إقناع آلابا بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بحثا عن تحد جديد في مسيرته.

ويأمل لامبارد في أن يضيف آلابا حال انضمامه لصفوف تشيلسي الخبرة المفقودة للخط الخلفي للفريق.

يذكر أن آلابا توج مع بايرن ميونيخ بثمانية ألقاب للدوري الألماني كما ينتهي عقده مع فريقه الألماني بعد موسم ونصف الموسم.

ونجح آلابا في التأكيد على موهبته خلال المواسم الماضية في بايرن ميونيخ، بعد انتقاله من أوستريا فيينا في سن صغيرة.