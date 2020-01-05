الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

يخوض فريق ليفربول اختبارا صعبا أمام ضيفه إيفرتون في دور الستة عشر ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، في الدور التمهيدي الرابع للبطولة.

ويبحث ليفربول عن تحقيق الفوز والتقدم ببطولة كأس الاتحاد في مواجهة إيفرتون في لقاء ”ديربي الميرسيسايد“ الشهير، خاصة أن هذه المواجهة تجمع بين مدربين كبيرين، وهما الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، والإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق إيفرتون.

وترصد ”إرم نيوز“ ملامح مواجهة ليفربول وإيفرتون مساء اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”آنفيلد“ في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

تاريخ الديربي

يحمل لقاء الليلة رقم 235 في تاريخ لقاءات الفريقين، وفاز ليفربول 94 مرة، بينما فاز إيفرتون 66 مرة وتعادلا 74 مرة.. وسجل الريدز 330 هدفا وأحرز 262 هدفا.

وتقابل الفريقان في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 24 مرة، وفاز ليفربول 11 مرة وتغلب إيفرتون 7 مرات وتعادلا 6 مرات.. وكان آخر لقاء بين الفريقين في كأس الاتحاد في نفس اليوم قبل عامين في نفس المرحلة وفاز ليفربول بنتيجة 2-1.

وتغلب ليفربول في آخر لقاء جمعه بإيفرتون بنتيجة 5-2 في الدوري يوم 4 ديسمبر الماضي.

وفاز ليفربول 7 مرات بلقب كأس الاتحاد آخرها عام 2006 وحصد إيفرتون باللقب 5 مرات آخرها عام 1995.

كلوب ضد أنشيلوتي

يشهد لقاء الديربي صراعا مثيرا خارج الخطوط بين كلوب وأنشيلوتي، وتقابل المدربان من قبل 6 مرات فاز بها كلوب مرتين وفاز أنشيلوتي 3 مرات وتعادلا في مناسبة وحيدة.

وفاز كلوب على أنشيلوتي مرتين حين قاد بروسيا دورتموند الألماني للفوز على ريال مدريد الإسباني في أبريل 2014 وفاز مع ليفربول الإنجليزي على نابولي الإيطالي.. وكان آخر لقاء بينهما قد انتهى بالتعادل يوم 27 نوفمبر الماضي في لقاء ليفربول ونابولي في دوري الأبطال.

ويلعب كلوب لقاءه العاشر في ديربي الميرسيسايد ولم يعرف طعم الهزيمة وفاز 6 مرات وتعادل في 3 مواجهات، ويخوض أنشيلوتي لقاءه رقم 13 ضد ليفربول وفاز في 7 لقاءات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

كلوب.. والتدوير وظهور الصفقة الجديدة

يتحفز كلوب لعبور عقبة إيفرتون للتقدم بالبطولة التي يسعى أيضا للمنافسة على لقبها ولكن ما يشغل كلوب أيضا هو تطبيق سياسة التدوير خاصة أن المواجهات القادمة بالدوري الإنجليزي ستكون في غاية الصعوبة.

وقال كلوب قبل اللقاء إن فريقه للمزيد من التحسن، موضحا أن فريقه يعيش مرحلة عصيبة من الموسم، وسيتخذ بعض القرارات التي تساعده على حصد الانتصارات.

ويفتقد ليفربول خدمات عدة لاعبين للإصابة مثل جويل ماتيب وألكسندر تشامبرلين وفابينهو وشيردان شاكيري وديان لوفرين وناثانيل كلاين وريان بروستر، وستكون الفرصة مهيأة للظهور الأول للوافد الجديد الياباني تاكومي مينامينو المنضم في انتقالات الشتاء قادما من رد بول سالزبورغ النمساوي.

ويعتمد ليفربول على تشكيلة أغلبها من البدلاء تضم على الأرجح الحارس أدريان وأمامه الرباعي الهولندي كي يانا هوفر صاحب الـ17 عاما الذي يعتبره البعض خليفة مواطنه فيرجيل فان ديك وناثانيل فيليبس والظهير الأيمن الويلزي الصاعد نيكو ويليامز والقائد المخضرم جيمس ميلنر كظهير أيسر.

ويقود خط الوسط آدم لالانا وخلفه الصاعد كورتيس جونز وهارفي إليوت بينما يقود خط الهجوم ساديو ماني وديفوك أوريغي ومحمد صلاح أو الياباني تاكومي مينامينو.

أنشيلوتي وطموح إيفرتون

يبحث أنشيلوتي عن تحقيق نتيجة طيبة مع إيفرتون لتجاوز البداية الهزيلة للموسم الحالي، ولعب الفريق تحت قيادة أنشيلوتي 3 مباريات فاز على بيرنلي ونيوكاسل وخسر أمام مانشستر سيتي وتقدم الفريق للمركز السادس بجدول الدوري.

وقال أنشيلوتي قبل مباراة ليفربول إن لقاء الديربي سيكون مهما بالنسبة لفريقه وحاسما، موضحا أن لاعبيه عليهم التركيز الشديد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول.

ويغيب عن إيفرتون أليكس إيوبي وأندريه غوميز وجان فيلي جامين للإصابة، ويعتمد إيفرتون على تشكيلته التي تضم الحارس جوردان بيكفورد وأمامه الثلاثي ياري مينا وماسون هولجيت ومايكل كين في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط مورغان شنايدرلين ولاعب الارتكاز الدفاعي فابيان ديلف وصانع الألعاب جيلفي سيغوردسون والجناح الأيمن سيموس كولمان والجناح الأيسر ليتون باينز مع ثنائي الهجوم سينك توسون ومويس كين.

وقال هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن مباراة الديربي بين ليفربول وإيفرتون تتسم دائماً بالإثارة والندية بغض النظر عن أي حسابات أخرى.

وأوضح أن ليفربول حتى إذا أشرك البدلاء فيهمه الاطمئنان على بعض الأمور من بينها جاهزية الوافد الجديد مينامينو وبعض البدلاء، مؤكدا أن إيفرتون قادر على تحقيق الفوز خاصة مع قدوم مدرب قدير بقيمة أنشيلوتي.