مانشستر سيتي يعبر بورت فايل ويتأهل إلى خامس أدوار كأس الاتحاد الإنجليزي

انتزع فريق مانشستر سيتي، يوم السبت، بطاقة العبور والتأهل إلى الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه بورت فايل (أحد أندية الدرجة الثانية) بأربعة أهداف لهدف ضمن منافسات الدور الرابع للبطولة.

بادر مانشستر سيتي بتسجيل هدف في الدقيقة 19 عن طريق الأوكراني أوليكساندر زينشينكو.

ومع حلول الدقيقة 35 أدرك الضيوف التعادل عبر توم بوبي، قبل أن يستعيد مانشستر سيتي التقدم مجددًا في الدقيقة 42 عن طريق الأرجنتيني سيرغيو أغويرو.

وأضاف السيتي الهدف الثالث في الدقيقة 58 عن طريق تايلور هاروود، لتزداد الإثارة في فعاليات اللقاء.

وجاءت الدقيقة 76 لتشهد الهدف الرابع لمانشستر سيتي عن طريق فيل فودين.

وفي مباراة أخرى، خطف فريق ليستر سيتي، بطاقة العبور والتأهل إلى الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتغلب ليستر سيتي على ضيفه ويغان بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور الرابع للبطولة.

أنهى ليستر سيتي اللقاء في شوطه الأول بتسجيله لثنائية عن طريق توم بيرسي بالخطأ في مرماه وهارفي بارنيس في الدقيقتين 19 و40.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني، دون أن تتغير النتيجة، ليخرج ليستر سيتي فائزًا باللقاء.