فولهام يطيح بأستون فيلا ويتأهل لخامس أدوار كأس الاتحاد الإنجليزي

أطاح فريق فولهام، يوم السبت، بضيفه أستون فيلا وتأهل إلى الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتغلب فولهام على ضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في الدور الرابع للبطولة.

وأحرز ثنائية فولهام، أنتوني كونكارت وهاري أرتير في الدقيقتين 54 و74، بينما جاء هدف أستون فيلا الوحيد عبر الهولندي الجنسية صاحب الأصول المغربية أنور الغازي في الدقيقة 63.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز ميلوول على نيو بورت بثلاثية نظيفة، وبيرنلي على بيتريوره يونايتد بأربعة أهداف لهدفين، وبرمنغهام سيتي على بلاكبيرن بهدفين لهدف.

كما فاز هال سيتي على روثيرهام يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين، وساوثهامبتون على هيديرسفيلد تاون بثنائية نظيفة، وشيفيلد وينزداي على برايتون بهدف دون رد، ونوريتش سيتي على بريستون بأربعة أهداف لهدفين.

وتغلب برينتفورد على ستوك سيتي بهدف دون رد، وأكسفورد يونايتد على هارتلبول بأربعة أهداف مقابل هدف.