غوارديولا ينصح جون ستونز ليصبح من أفضل المدافعين في العالم

يعتقد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن لاعبه جون ستونز يمكنه أن يصبح واحدا من أفضل المدافعين على مستوى العالم إذا ما حافظ على لياقته البدنية لمدة طويلة.

وشارك ستونز آخر مرة مع مانشستر سيتي في الهزيمة 1/2 أمام مانشستر يونايتد الشهر الماضي، وشارك خلال الموسم الحالي في 12 مباراة فقط.

ويفترض أن يعود ستونز (25 عاما) إلى تشكيلة فريق المدرب الإسباني الأساسية في مواجهة بورت فيل فريق الدرجة الرابعة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في وقت لاحق اليوم السبت، بعد تعافيه من ثالث إصابة في الفخذ خلال الموسم الحالي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي: ”لديه (ستونز) القدرة على القيام بذلك. لكن لكي تصبح أفضل مدافع عليك اللعب طوال الموسم، وأن تكون في الملعب كل 3 أيام“.

وأضاف: ”لا أعرف سببا لعدم قدرته على اللعب بصورة منتظمة ونحن نحاول مساعدته وحاولنا بأقصى ما نستطيع مساعدته منذ أول يوم خلال فترة وجودنا هنا طوال 3 أعوام ونصف. نعمل كل شيء من أجله“.

وتابع غوارديولا: ”الأمر يعتمد عليه. ويمكنه أن يكون واحدا من أفضل اللاعبين؛ لأنه يعرف المطلوب بدنيا وذهنيا“.

وفي غياب ستونز اضطر مانشستر سيتي للاعتماد على لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو والشاب إيريك غارسيا (18 عاما) في مركز قلب الدفاع، خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وقدّم غارسيا خريج أكاديمية برشلونة أداء طيبا أعجب به غوارديولا، وساعد الفريق في الفوز على شيفيلد يونايتد وإيفرتون.

وقال غوارديولا: ”إيريك ماهر جدا.. وهو يستوعب كل ما يطلب منه بسرعة.. الحياة فرص. ونحن سعداء بما يفعل ولقد ساعدنا في لحظات صعبة“.