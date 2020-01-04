حملة يقودها الأمير ويليام.. تأخير كافة مباريات الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي

ستنطلق كافة مباريات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي خلال هذا الأسبوع متأخرة لمدة دقيقة واحدة لسبب مميز يتعلق بالصحة الذهنية.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن مباراة ليفربول ضد إيفرتون ستنطلق في تمام 16:01 مساء يوم الأحد، وآرسنال ضد ليدز الساعة 19:56 مساء يوم الإثنين.

والسبب في ذلك هو حملة يرعاها الاتحاد الإنجليزي بمنح الجماهير دقيقة إضافية للتفكير في الصحة الذهنية في اتحاد كرة القدم، والتي تشجع مشجعي كرة القدم على قضاء دقيقة واحدة فقط للتفكير في صحتهم العقلية والذهنية.

وقاد الأمير ويليام هذه الحملة، والفكرة هي أنه سيتم تشجيع جماهير كرة القدم على التفكير في أشياء يتم قمعها في كثير من الأحيان بسبب عوامل مختلفة.

وقال مارك بولينغهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي: ”في حين أن تأخير أوقات البدء بـ 60 ثانية يعد فكرة بسيطة، إلا أنه يوفر وقتا كافيا لنا ولشركائنا في جمعية ”Head Up“ الخيرية لإيصال رسالة مهمة حقا بشأن الصحة العقلية“.

وأضاف ”نحن نعرف أن الرجال، على وجه الخصوص، يمكن أن يكونوا مترددين في الحديث عن الموضوع، لذلك من المهم أن نستخدم كرة القدم كوسيلة للتأكيد على أهمية اللياقة الذهنية.“

وأضافت غودريك سميث، رئيسة حملة ”Heads Up“: ”من المناسب أن تكون أول لحظة كبيرة في حملة ”Heads Up“ مرتبطة بالدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي وهي علامة مميزة في أي موسم لكرة القدم.

وأكمل أن ”كأس الاتحاد هي مسابقة لجميع الأندية الكبيرة والصغيرة – ونريد أن نستخدم قوتها للمساعدة في إظهار أننا جميعا نتمتع بصحة عقلية وأنه بإمكاننا جميعا أن نأخذ دقيقة للتركيز على كيفية البدء في التحسين هذا“.