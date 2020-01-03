حلم البوندزليغا يعرقل انتقال تيمو فيرنر إلى تشيلسي الإنجليزي

وضعت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي دعم مركز المهاجم كأولوية للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوي الجارية.

ويعتمد البلوز علي النجم الشاب تامي إبراهام، إلا أن اقتراب رحيل الثنائي باتشواي وأوليفييه جيرو عن الفريق يدفع النادي اللندني للبحث عن مهاجم جديد للفريق.

وتبدو مهمة تشيلسي صعبة في ظل تمسك معظم الفرق بنجومها المميزين، وعدم السماح لهم بالرحيل منتصف الموسم.

صدمة فيرنر

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ الإنجليزية، إن تشيلسي يكون عليه الانتظار حتى الصيف المقبل للتعاقد مع تيمو فيرنر نجم ريدبول لايبزيغ الألماني.

وتأجلت مفاوضات البلوز مع فيرنر في ظل رغبة النجم الألماني عدم الرحيل عن فريقه إلا بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وارتبط اسم فيرنر بشكل كبير بالانتقال إلى تشيلسي، حيث يسعى فرانك لامبارد المدير الفني للفريق إلى ضم مهاجم جديد، بجانب تامي إبراهام المتألق هذا الموسم بعد أن سجل 12 هدفًا حتى الآن.

حلم البوندزليغا

وأوضحت ”ديلي ستار“ أن تيمو فيرنر يحظى باهتمام كبير من فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد، بعد تألقه الكبير هذا الموسم، بعد أن سجل 18 هدفًا حتى الآن في مباريات الدوري الألماني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فيرنر لا يريد الرحيل عن لايبزيغ بحثًا عن التتويج بلقب البوندزليغا.

ويتصدر ريدبول لايبزيغ صدارة الدوري الألماني بفارق نقطتين عن بروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الثاني، و4 نقاط عن بايرن ميونيخ الذي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة.

كما يتخوف فيرنر من عدم قدرته على التكيف سريعًا مع أجواء البطولة الإنجليزية، خاصة أنه يريد الحفاظ على مستواه قبل المشاركة مع المنتخب الألماني في نهائيات يورو 2020.