كلوب يعاود الهجوم على المسؤولين الإنجليز بسبب مواعيد المباريات في الأعياد

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن المسؤولين عن كرة القدم يعرفون دون شك آراءه بشأن وضع برنامج مكتظ بالمباريات خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة في إنجلترا، وتعهد بمواصلة النقاش لتحسين أوضاع اللاعبين.

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الجار إيفرتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد غدٍ الأحد، أكد المدرب الألماني على مدى الحاجة لوجود فواصل زمنية معقولة بين المباريات وإلا واجه اللاعبون خطر الإصابات والابتعاد عن الملاعب.

وقال كلوب للصحفيين، اليوم الجمعة:“لا شك أن رابطة الدوري الإنجليزي أو الاتحاد الانجليزي يعرفان رأيي، والأمر لا يتعلق بي بشكل شخصي، وأعتقد أن أحدًا ما عليه أن يتحدث من أجل صالح اللاعبين“.

وأضاف:“أبلغت الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) بكل ما يجب أن أقوله شخصيًا، ونقلت رسالتي للاتحاد الدولي (الفيفا) عبر المقابلات، لأنني لا أعرف أحدًا هناك، وأستمتع بكل مباراة أخوضها، لكن هناك أمورًا يجب تحسينها، وهل تغيير أشياء يعني التخلي عن التقاليد؟“.

وسيكون بوسع كلوب الاعتماد فقط على 12 لاعبًا أساسيًا جاهزين بدنيًا لخوض مباراة، بعد غدٍ الأحد، إضافة إلى المهاجم الياباني الجديد تاكومي مينامينو.

وأوضح كلوب:“أخبرني البعض أنني لا أحترم مسابقة الكأس، وهذا غير صحيح، لكن مهمتي الأولى هي احترام اللاعبين، وكان علي اتخاذ قرار فيما إذا كان مسموحًا الدفع بهم مجددًا، وكيف يمكن التعاطي مع هذه المسألة بالنظر لوضع نيوكاسل يونايتد، الذي خسر 4 لاعبين في مباراة واحدة بسبب الإصابة، ولا نقول ‭‭’‬‬هذا جنون‭‭‬.“

وخاض ليفربول، الذي توج بكأس العالم للأندية في قطر الشهر الماضي، 9 مباريات في مختلف المسابقات في ديسمبر/ كانون الأول، واستهل العام الجديد بالفوز 2-صفر على شيفيلد يونايتد ليعزز صدارته للدوري الممتاز متفوقًا بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه.

وأضاف كلوب:“نلعب كرة القدم من أجل متعة الجمهور، وكم مباراة أقيمت في اليوم التالي لعيد الميلاد، وكل هذه المباريات بالإضافة لبرامج التلفزيون أذيعت… في كل هذه المناقشات حاول أن تفكر مرة واحدة في اللاعبين“.

وتابع:“لن تستمر كرة القدم دون أموال، ولن تستمر أيضًا دون لاعبين، والمشكلة تكمن في أن جمهور كرة القدم الحقيقي لا يشارك في هذه المناقشات، وإذا دعيت إلى حوار لن أتردد في المشاركة“.

وسيخوض ليفربول المواجهة أمام إيفرتون دون لاعبه نابي كيتا بسبب إصابة في الفخذ، لكن حالة بقية اللاعبين المصابين تتحسن.

وقال كلوب:“إنهم جميعًا يتحسنون، ومشكلتنا الوحيدة هي التعاقب السريع للمباريات“.