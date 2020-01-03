رسميا.. توتنهام يعلن إصابة هاري كين بتمزق بالعضلة الخلفية قد يبعده لمدة شهر

أعلن توتنهام هوتسبير رسميا في بيان أن قائده وهدافه هاري كين يعاني من إصابة بتمزق في العضلات الخلفية لساقه اليسرى.

وقال النادي اللندني في بيان عبر موقعه على الإنترنت ”بعد خضوع هاري كين لفحص اليوم (الجمعة)، يمكننا أن نؤكد أنه يعاني من تمزق في العضلات الخلفية لساقه اليسرى خلال مباراة ساوثامبتون يوم الأربعاء الماضي أول أيام العام الجديد. سيواصل طاقمنا الطبي متابعة الإصابة مع استمرار العلاج“.

ولم يحدد توتنهام مدة غياب قائده وهدافه لكن الإصابة في العضلات الخلفية عادة ما تستغرق وقتا لن يقل عن نحو شهر تقريبا.

لم يتعرض كين لأي إصابات هذا الموسم لكنه غاب عن الملاعب لفترات في المواسم القليلة السابقة بسبب مشاكل في الكاحل.

وتختلف طبيعة إصابات عضلات الفخذ الخلفية من حيث الخطورة لكن التمزق عادة ما يؤدي إلى ابتعاد اللاعب عن الملاعب لنحو شهر.

خرج كين، الذي أحرز 27 هدفا هذا الموسم مع توتنهام ومنتخب انجلترا، من المباراة في الشوط الثاني حين بذل جهدا لتسجيل هدف ألغي لاحقا بداعي التسلل. وغادر الملعب لاحقا على عكازين.

وسيغيب كين بالتأكيد عن مواجهة توتنهام على ملعب ميدلسبره في الدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي يوم الأحد.

وستكون هذه ضربة مؤلمة لتوتنهام الذي يتأخر بفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع بعد نتائج متواضعة خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة.