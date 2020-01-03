ليون الفرنسي يعلن موقفه من انتقال موسى ديمبلي إلى تشيلسي أو مانشستر يونايتد

أصدر فريق أولمبيك ليون الفرنسي بيانا رد من خلاله على شائعات رحيل مهاجمه الفرنسي موسى ديمبيلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية مؤكدا عدم نيته التخلي عن اللاعب على الأقل في الفترة الحالية.

وجاء في بيان الفريق الفرنسي: ”أولمبيك ليون أخذ علما بالأخبار التي نشرتها عدة وسائل إعلام تؤكد اهتمام عدة فرق بلاعبنا موسى ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الحالية والفريق يريد أن يعبر عن رغبته كما في صيف 2019 على الحفاظ على لاعبه“.

وأضاف البيان: ”النادي يثق في موسى ديمبيلي ويعتمد عليه من أجل تكوين فريق تنافسي للموسم القادم“.

وكان ديمبلي البالغ من العمر 23 عاما قد تحول إلى عنصر أساسي في تشكيلة ليون الفرنسي منذ انتقاله مقابل 20 مليون جنيه إسترليني قبل موسم ونصف الموسم.

وتحول مركز المهاجم الصريح إلى صداع في رأس العديد من الفرق الإنجليزية الكبرى خلال الموسم الجاري.

وتشهد فترة الانتقالات الشتوية الحالية اهتماما كبيرا من الثلاثي تشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال بضم مهاجم جديد، في ظل عدم استقرار النتائج خلال هذا الموسم، في ظل افتقاد الفعالية الهجومية الكافية.

نجم ليون

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن موسى ديمبلي نجم فريق ليون الفرنسي، يحظى باهتمام جدي من أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال.

وتحاول إدارات الأندية الثلاثة إتمام الصفقة في يناير، ليعود ديمبلي مرة أخرى إلى أجواء الكرة البريطانية، بعد تجربته السابقة مع فريق سيلتيك الأسكتلندي.

وكشف نادي ليون عن موقفه من انتقال اللاعب إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الميركاتو الشتوي.

وتصر إدارة ليون على عدم التفريط في ديمبلي خلال الشهر الجاري، ويسعى النادي الفرنسي للحفاظ على اللاعب حتى نهاية الموسم على أقل تقدير.