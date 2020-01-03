أنشيلوتي ينصح لاعبي إيفرتون للفوز على ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون إنه يتعين على لاعبي فريقه تقديم أداء متميز دون أي تقصير أو أخطاء، في المواجهة المقبلة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام الجار المتألق ليفربول في ملعب الأخير أنفيلد الأحد المقبل، إذا أراد التخلص من خيبة الأمل التي لازمته طوال عقدين في قمة مرسيسايد في هذا الملعب.

ولم يحقق إيفرتون الفوز في ملعب أنفيلد منذ سبتمبر أيلول 1999، وتلقى هزيمة ساحقة بواقع 2/5 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي نتيجة تسببت في إقالة المدرب السابق ماركو سيلفا قبل تولى أنشيلوتي المهمة في الشهر المنصرم.

وسيمنح الفوز أيضا إيفرتون أول انتصار على بطل أوروبا والعالم منذ 2010.

وقال أنشيلوتي، الذي نجح في الفوز على ليفربول 2/0 في دوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق نابولي الإيطالي في سبتمبر أيلول الماضي، للصحفيين اليوم الجمعة: ”الأداء العادي لن يكون كافيا في مواجهة ليفربول. كل شيء يجب أن يكون على أكمل وجه.“

وأضاف المدرب المخضرم قوله: ”(علينا) عدم ارتكاب أي أخطاء والعمل بجدية والتضحية والتركيز، إذا أردنا الفوز عليهم يجب أن يكون الأداء دون شائبة.. وأفضل سبيل للإعداد لذلك هو الحفاظ على التركيز على ما نقوم به على أرض الملعب، فعلينا التركيز على المباراة وعدم الالتفات إلى أي أشياء أخرى“.

وقال أنشيلوتي أيضا: ”آخر بطولة فاز بها إيفرتون كانت كأس الاتحاد (في 1994-1995)، لذا فإنه يتعين علينا الثقة بالنفس.. والكل يعرف الأداء الذي يقدمه ليفربول، أداؤهم رائع في الهجمات المرتدة، وعلينا تنفيذ هجمات جيدة لأنه لا يمكنك الدفاع لمدة 90 دقيقة ونحن لا نريد ذلك.“

وأنشيلوتي ليس غريبا على مواجهات القمة، إذ سبق له اللعب لميلان الإيطالي وتدريبه بعد ذلك، كما عمل مع أندية أوروبية كبيرة أخرى أيضا خلال مسيرته الحافلة التي حصد خلالها العديد من الألقاب.

وتحدث عن ذلك قائلا: ”أعرف الطبيعة الخاصة لمثل هذه المباريات، بالطبع ليفربول هو المرشح الأبرز للفوز، لكن في لقاءات القمة لا يمكن التنبؤ بما سيحدث“.

وأردف: ”وحقيقة أنها أقدم بطولة، فإن هذا يمنحها وضعا متميزا، فهناك الكثير من المفاجآت. ونحن متحمسون لهذه المباراة.“

وأشار أيضا: ”في آخر مرة شاركت فيها في هذه البطولة (كمدرب لتشيلسي في 2009-2010) حققت الفوز، لذا فربما يحالفنا الحظ هذه المرة“.